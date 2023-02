Morto Cody Longo, attore di appena 34 anni

Il mondo dello spettacolo, negli ultimi giorni, sta facendo da padrone tra news e indiscrezioni. Poche ore fa è infatti giunta una nuova notizia: è morto Cody Longo, giovane attore americano di 34 anni.

Lo stanuitense si è spento durante la notte, in Texas.

Cody Longo è morto: dubbi sul suo decesso

Nato il 4 Marzo 1988 a Littleton e morto l’8 Febbraio 2022 ad Austin, in Texas, Cody Longo si è spento a quasi 35 anni. A diffondere la notizia è stato il New York Post, attraverso la comunicazione della moglie.

Proprio quest’ultima, tramite un post, ha condiviso il suo dolore. La giovane coppia aveva messo su famiglia e ha infatti ben tre figli. Una bambina di 7 anni, uno di 5 anni e mezzo e uno di circa un anno. Ecco quanto diffuso dalla moglie:

“Cody era tutto il nostro mondo. I bambini e io siamo a pezzi, devastati. Era il papà migliore. Ci mancherà per sempre”.

Poche parole, ma sincere, che mostrano il dolore di una mamma, moglie e compagna.

Ci sono diversi dubbi sul decesso dell’attore. La moglie, che non riusciva a contattare Cody Longo da diverse ore, ha chiamato preoccupata le forzse dell’ordine. La polizia si è dunque prodigata e si è recata nel residence in cui si trovava lo statunitense (lì per lavoro). Non avendo ricevuto nessun tpo di risposta, le forze dell’ordine si sono trovate costrette a irrompere nell’abitazione, trovando il corpo dell’uomo nel letto senza vita.

Alcuni amici e conoscenti hanno dichiarato che il giovane attore si stava disintossicando da droga e alcol e in passato – tra il 2020 e il 2021 – aveva passato un periodo particolare. Nel 2020 era stato portato in carcere per violenza domestica proprio sulla moglie Stephanie. Nel 2021 fu protagonista di un reato minore e accusato di aver commesso violenza sessuale su una bambina di circa nove anni.

I lavori del giovane attore

L’attore americano ha vissuto così una vita molto breve, ma può comunque contare qualche partecipazione dal punto di vista cinematografico. Cody Longo lo si ricorda infatti per il suo ruolo in “Hollywood Heights – Vita da popstar”, serie tv statunitense.

Negli ultimi mesi stava invece lavorando al film “Do You Want to Die in Indio?”, diretto da David Moreton. Motivo per il quale si trovava in Texas, dove gli agenti hanno scorto il suo corpo.