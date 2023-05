Ghost a Milano: scaletta delle canzoni, orari e biglietti del concerto della band

Ghost a Milano: la band internazionale arriva in Italia e si esibisce nella serata del 29 maggio all’Ippodromo di San Siro. Sarà l’occasione per gli appassionati del gruppo di ascoltare il quinto album. Ecco le info per acquistare i biglietti ancora disponibili.

Ghost a Milano: scaletta delle canzoni

La band internazionale dei Ghost si esibisce in concerto all’Ippodromo di Snai di San Siro a Milano nella serata di lunedì 29 maggio. Nella data italiana sarà l’occasione di presentare il quinto album in studio “Impera”, pubblicato dall’eccentrica band mascherata fondata da Tobias Forge nel 2006. Ecco di seguito la scaletta delle canzoni che il gruppo porterà sul palco milanese:

Kaisarion

Rats

Faith

Spillways

Cirice

Hunter’s Moon

Jesus He Knows Me (Genesis cover)

Ritual

Call Me Little Sunshine

Con Clavi Con Dio

Watcher in the Sky

Year Zero

Spöksonat

He Is

Miasma

Mary on a Cross

Mummy Dust

Respite on the Spitalfields

Kiss the Go-Goat

Dance Macabre

Square Hammer

Orari e biglietti del concerto della band

Alle ore 18 si apriranno i cancelli per iniziare ad entrare. Alle ore 19 Lucifer mentre alle ore 20 Death SS. Mentre i biglietti del concerto sono ancora disponibili e si possono acquistare sulla piattaforma di ticketone.

