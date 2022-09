Morto Achille Vallicella, ex tronista di Uomini e Donne: aveva 35 anni

È morto Achille Vallicella, tatuatore ed ex tronista di Uomini e Donne. Lontano da diverso tempo dal mondo dello spettacolo, ha deciso di togliersi la vita all’età di soli 35 anni. Il blogger Amedeo Vanza: “Aveva un cuore d’oro e ancora tutta la vita davanti”.

Manuel Achille Vallicella, tatuatore professionista noto al pubblico italiano per la sua partecipazione ad Uomini e Donne nel 2016, è morto all’età di 35 anni.

Nella notte tra il 20 e il 21 settembre, l’ex tronista ha deciso di togliersi la vita. La notizia arriva dal sito di gossip Biccy e da un suo amico intimo, il deejay Enrico Ciriaci, che ha espresso il suo cordoglio nelle sue storie su Instagram: “Ciao amico mio, troppo buono per questa vita maledetta. RIP”. Conferma la notizia anche il blogger Amedeo Vanza, che lo saluta così: “Si è spento Manuel Vallicella, ex tronista dal cuore d’oro..

Aveva solo 35 anni! Una vita ancora davanti a se.. Spero solo che sia tra le braccia della sua tanto amata Mamma.. non ho parole Rip”.

La carriera televisiva e la morte della madre

Vallicella era diventato noto al grande pubblico nel 2016, quando prese parte al noto dating show di Maria De Filippi. Partecipa al programma prima come corteggiatore di Ludovica Valli, che però, nonostante dei bei momenti vissuti assieme, gli preferisce Fabio Ferrara. Una scelta che lo ferisce nel profondo: “Quando mi piace una ragazza non riesco mai ad averla. Ne posso avere 200 fuori, ma mai quella che mi piace davvero. Ci sto male ma non darò la soddisfazione di vedermi piangere a chi mi vuole male.

Mi vivrò questa delusione da solo”.

In seguito, viene scelto per il ruolo di tronista, ma abbandona Uomini e Donne dopo poche settimane, troppo turbato dalla continua attenzione mediatica. Achille Vallicella, infatti, viveva con ansia e angoscia la sua notorietà e ha preferito allontanarsi dalla luce dei riflettori: “Mi rendo conto che nonostante faccia delle esterne belle con le ragazze, quando torno a casa mi viene l’angoscia: è da quando ho iniziato il trono che non dormo la notte, sto male, non so se riesco ad andare avanti”.

Nel 2019 la vita del tatuatore viene scossa da un lutto importante. Vallicella perde infatti sua madre, alla quale era legatissimo, dopo una lunga lotta con una malattia. Fu un momento difficilissimo per l’ex tronista, che ha spesso espresso il suo dolore sui social: “Non smetterai mai e poi mai di mancarmi…imparerò soltanto a vivere tenendomi dentro in qualche modo l’ENORME vuoto che ha lasciato la tua assenza”.