Beatrice, Ludovica ed Eleonora Valli: chi sono le sorelle influencer

Beatrice, Ludovica ed Eleonora Valli: la prima ha 2.7 milioni di follower su Instagram. La più famosa è Ludovica con quasi 2 milioni di follower su Instagram, piccola di casa e neo mamma. La terza sorella, la maggiore, Eleonora con 300 mila follower su Instagram.

Beatrice, Ludovica ed Eleonora Valli: Chi è Beatrice

Beatrice Valli è nata a Bologna il 14 Novembre 1995. È sorella di Eleonora e dell’influencer Ludovica Valli, anche lei diventata tronista a Uomini e Donne.

Ad appena 16 anni rimane incinta del calciatore Nicolas Bovi e dalla relazione tra i due nasce il piccolo Alessandro. Dopo essersi lasciati, Beatrice Valli ad appena 19 anni prende parte al programma di Maria De Filippi Uomini e Donne per corteggiare il bellissimo Marco Fantini che diventerà il suo compagno con cui darà alla luce Bianca.

Beatrice Valli prima di entrare nel mondo dello spettacolo e in quello social, faceva la commessa in un negozio di proprietà di un suo zio.

Nel 2015 e nel 2016 ha partecipato Coca Cola Summer Festival, intervistando i ragazzi nel backstage. Ma è soprattutto la sua attività di influencer ad averla resa un volto noto tra le giovanissime, che amano ispirarsi e prendere spunto dal suo look acqua e sapone dal suo stile trendy ma allo stesso tempo rilassato.

Chi è Ludovica Valli

Ludovica è nata il 2 marzo 1997 e viene da San Martino in Rio, un paesino in provincia di Reggio Emilia, dove vive con sua madre.

Siccome il padre ha abbandonato la famiglia molto presto, lei, come le altre sorelle, si sono date da fare. Ludoviva ha a smesso di studiare molto presto e si è mantenuta negli anni facendo vari lavoretti, come quando è partita per Formentera, rimanendo a vivere sull’isola per sei mesi e lavorando come barista.

Anche lei si è lanciata poi nel mondo dello spettacolo con la partecipazione prima a Uomini e Donne e poi al programma Temptation Island.

Molto attiva sui socia e su Instagram, ha dichiarato, ultimamente: “Sto male, fisicamente e psicologicamente”. Ludovica da diverso tempo, non riesce più a dormire bene e, nonostante un corretto stile di vita, il suo equilibrio è precario. Attualmente è fidanzata con Gianmaria, con il quale convive a Milano. “Da qualche mese ho un problema di salute che sto cercando di risolvere, facendo analisi costanti ed esami specifici per capire cosa ho e cosa escludere.

Dormo poco e spesso male e sebbene mi alleni e faccia uno stile di vita sano ed equilibrato spesso il mio cervello si focalizza solo sul mio attuale stato di salute per ora un po’ precario” ha raccontato la Valli sul suo profilo ufficiale Instagram

Chi è Eleonora Valli

Eleonora Valli è nata nel 1994 e vanta origini emiliane. Sul suo percorso scolastico sappiamo che ha prima conseguito il diploma al liceo e poi si è iscritta alla facoltà di Giurisprudenza, senza terminare il percorso universitario.

Eleonora è mamma di due splendidi bambini: Carlo Alberto e Ludovica Allegra nati dalla storia d’amore con il compagno Luca Babbini.

Eleonora ha prima aiutato sua mamma nel negozio di oggettistica e poi ha cominciato a lavorare come commessa di una grande azienda e della quale in seguito ne è diventata anche Visual Merchandiser. A differenza delle sorelle, non ha avuto partecipazioni in programmi televisivi, ma ha intrapreso la strada da influencer.