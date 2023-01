Monica Leofreddi, tumore: “Tutta la vita davanti”

Tra i tanti volti della Rai c’è anche quello di Monica Leofreddi, conduttrice televisiva che difficilmente ha condiviso aspetti della sua vita personale. Durante un’intervista con Caterina Balivo ha deciso però di svelare un piccolo segreto, che l’ha portata a vivere un periodo difficile della sua vita. Monica Leofreddi ha infatti confessato di aver avuto il tumore, superato grazie al supporto dei suoi amici e dei suoi cari, tra cui famiglia, figli e marito.

Il tumore di Monica Leofreddi: il racconto

Una donna sempre molto riservata per ciò che concerne la sfera privata, tanto da non aver mai unito vita personale a vita lavorativa. Ma, dopo aver superato un difficile periodo, ha voluto raccontare ciò che le è accaduto qualche anno prima.

Ha così confessato di aver sconfitto il tumore, durante il programma Vieni da me di Caterina Balivo. Monica Leofreddi ha, di fatto, scoperto casualmente di avere un melanoma, dato che aveva accompagnato suo marito per una mappatura dei nei. Una notizia scioccante per la conduttrice italiana che aveva da poco messo al mondo la sua prima figlia.

La stessa romana non ha nascosto il suo stupore:

“Mi è passata tutta la vita davanti… la dottoressa mi ha detto che avrei dovuto togliere un neo piccolissimo sotto l’addome…”.

Sebbene il melanoma le sia stato rimosso in maniera tempestiva e senza causare problemi, Monica Leofreddi si è interrogata su quanto ci si senta fragili quando si ha paura e questo l’ha portata ad aspettare diverso tempo prima di pensare di avere un altro figlio. Soltanto 5 anni dopo ha deciso di dare alla vita il secondogenito.

La conduttrice di Roma si è ormai ampiamente ripresa e, proprio per questo, è riuscita a parlarne in pubblico, mostrando forza e resilienza e lanciando un forte messaggio di speranza per le tante persone che, come lei, lottano ogni giorno contro il cancro.