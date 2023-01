Il Cantante Mascherato, via Arisa e Caterina Balivo: ecco chi al loro posto nella giuria

Il Cantante Mascherato ha in programma delle novità e cambiamenti. La conduttrice Milly Carlucci ha pensato di apportare delle modifiche al suo programma, partendo dalal giuria che saluterà due vecchi personaggi.

Il Cantante Mascherato, via Arisa e Caterina Balivo

Il Cantante Mascherato si prepara alla nuova stagione che dovrebbe andare in onda a partire dal mese di marzo. Alla conduzione c’è sempre Milly Carlucci che dovrebbe portare delle novità nel pacchetto della giuria. Non solo perché sono previste altre novità come il mascherato per una notte, ossia un ospite vip che cambi ain ogni puntata come avviene già in Ballando con le Stelle, altro programma di Rai 1 condotto sempre dalla Carlucci.

Ecco chi al loro posto nella giuria

A sostituire Caterina Balivo ci sarà, infatti, Iva Zanicchi che è stata già protagonista dell’ultima edizione di Ballando con le stelle. Mentre al posto di Arisa dovrebbe subentrare Christian De Sica, che in passato è stato già giudice di Tale e Quale Show. Due notizie che sono state confermate da due testate in particolare. Per Bubino Blog” Cambiamenti nella giuria del Cantante Mascherato. New entry Iva Zanicchi e Christian De Sica, due volti amatissimi nonché fan della trasmissione. Affiancheranno i confermati Flavio Insinna e Francesco Facchinetti“. Notizia confermata anche da FanPage: “Il quarto giudice, invece, stando alle prime indiscrezioni dovrebbe essere un grande nome del cinema italiano, ovvero Christian De Sica, che in passato è stato già giudice di Tale e Quale Show“.

