Ufo a Salerno, presunti oggetti misteriosi avvistati in cielo: l’annuncio del Centro Ufologico del Mediterraneo

Ufo a Salerno: nei giorni scori un testimone ha visto e segnalato oggetti misteriosi nel cielo della zona di Pastena. La notizia è stata riportata e condivisa dal Centro Ufologico del Mediterraneo. Ecco cosa è stato segnalato.

Ufo a Salerno, presunti oggetti misteriosi avvistati in cielo

Si parla di UFO avvistati nel cielo di Salerno nei giorni scorsi. Oggetti misteriosi volanti nei cieli le cui immagini sono sotto esame del Centro Ufologico del Mediterraneo. “Stavo fumando in balcone e ho visto in lontananza quelli che inizialmente avevo scambiato per uccelli – scrive chi ha visto nella mail inviata al CUFOM -. Visto che erano più scuri dei gabbiani che popolano questa zona, credevo fossero delle poiane, altro tipo di volatile, ma, mano a mano che si avvicinavano, ho capito che erano qualcos’altro”.

L’annuncio del Centro Ufologico del Mediterraneo

“Un salernitano, lo scorso mercoledì 14 marzo 2023, poco dopo le 7 del mattino, era intento a fumare una sigaretta fuori al balcone di casa a Salerno nella zona di Pastena – spiegano dal Centro Ufologico – Scrutando il cielo poco nuvoloso, macchiato di nuvole bianche, scorgeva degli strani puntini volanti neri che si stagliavano nel cielo in lontananza. Sulle prime credeva trattarsi di gabbiani o poiane, volatili stanziali in quelle zone. Man mano che gli oggetti si avvicinavano constatava che non erano affatto uccelli, cominciando a filmare il fenomeno e chiamando la sua compagna ad osservare l’insolito evento. Davanti agli occhi degli sbigottiti testimoni, volavano 4 oggetti scuri, abbastanza inquietanti, che cambiavano in continuazione assetto di volo reciproco, separati tra loro, ma come se fossero uniti da una calamita. Tuttavia, nulla di materiale li univa. Sembravano, addirittura, attorcigliarsi reciprocamente. La paura e lo sconcerto dei testimoni è aumentata sia per l’avvicinarsi degli strani oggetti, sia perché, ad un certo momento, uno alla volta, si sono illuminati da un lato, in maniera abbagliante e accecante, fino ad apparire come se fossero incendiati, ma non c’era fumo”.

