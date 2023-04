Modà a Padova: scaletta delle canzoni e biglietti del concerto. Prossime date e tappe del tour

Modà a Padova si esibiscono in concerto nella serata del 15 aprile. La band ha iniziato il loro personale tour in primavera per festeggiare i 20 anni di carriera. Sono partiti da Roma e continueranno in tante altre città italiane.

Modà a Padova: scaletta delle canzoni

I Modà si esibiscono in concerto nella serata del 15 aprile a Padova al Gran Teatro Geox. La band ha iniziato il tour primaverile in occasione dei 20 anni di carriera. Francesco “Kekko” Silvestre (voce),Enrico Zapparoli (chitarra),Diego Arrigoni (chitarra),Stefano Forcella (basso) e Claudio Dirani (batteria) sono partiti da Roma e si continua nella città lombarda. Sono trascorsi 10 anni dalla pubblicazione di “Gioia”, album certificato 5 volte platino. Sul palco ecco tutti i più grandi successi della band, da “Tappeto di fragole” alla più recente “Lasciami”. Di seguito la scaletta delle canzoni:

Gioia

Quelli come me

Non ti mancherà mai il mare

Quel sorriso in volto

Per una notte insieme

In tutto l’universo

Scusami

Nuvole di rock

Cuore e vento

Salvami

Medley acustico

Stella cadente

Lasciami

Tappeto di fragole

Arriverà

La notte

Come un pittore

Viva i romantici

I biglietti del concerto con le prossime date e tappe del tour

I biglietti del concerto sono disponibili ancora e si possono acquistare sulla piattaforma di ticketone.it. Tuttavia i tour del gruppo continua in diverse città italiane. Ecco dove saranno in concerto nei prossimi mesi:

18 aprile 2023 Firenze, Teatro Verdi

19 aprile 2023 Firenze, Teatro Verdi

23 aprile 2023 Roma, Auditorium Parco Della Musica

5 maggio 2023 Torino, Teatro Colosseo

13 maggio 2023 Bari, Teatro Team

14 maggio 2023 Bari, Teatro Team

20 maggio 2023 Napoli, Teatro Augusteo

21 maggio 2023 Napoli, Teatro Augusteo

29 maggio 2023 Bologna, Europauditorium

30 maggio 2023 Bologna, Europauditorium