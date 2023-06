Digital Magics all’Open Innovation Summit 2023 con “L’uomo al centro”

L’uomo al centro”: umanesimo industriale e tecnologico e innovazione etica. Questo il focus della nuova edizione dell’ Open Innovation Summit (OIS) l’appuntamento annualeorganizzato da Digital Magics in collaborazione con 24 ORE Eventi , che si terrà a Saint-Vincent (AO) venerdì 30 giugno e sabato 1 luglio 2023.

“L’uomo al centro”, il focus dell’Open innovation Summit 2023

All’evento, che rappresenta ormai l’appuntamento istituzionale di riferimento per il mondo del Tech e dell’Innovazione, rappresentanti dei massimi livelli delle istituzioni, dei mass media, dell’imprenditoria, della ricerca, del mondo accademico e anche dell’hacking si confronteranno sul contesto attuale e sulle prospettive future dell’innovazione, mettendo al centro del dibattito “l’uomo”e “l’etica” delle relazioni.

Sempre maggiore interattività tra partner, relatori e pubblico

L’appuntamento con OIS 2023 si caratterizzerà, tra l’altro, per una sempre maggiore interattività tra partner, relatori e pubblico con momenti di networking, speed dating e fishbowl meeting.I temi in calendario:

L’etica all’interno del mondo dell’innovazione; la spinta dell’Open Innovation in favore della sostenibilità e dell’ESG• Il ruolo dell’Open Innovation nella transizione digitale L’Open Innovation nella P.A; l’Open Innovation come Disruptive Innovation nei settori maggiormente difficili da innovare: l’importanza della formazione e della ricerca, soprattutto in ambito universitario; i trend tech che cambieranno le strategie delle aziende; la presentazione delle nuove startup più innovative; l’Open Innovation Summit, che si svolgerà sia in presenza , presso il Grand Hotel Billia di Saint-Vincent (Aosta), sia in diretta streaming ,prevede due mezze giornate di lavori, di cui la prima (venerdì 30pomeriggio) sarà istituzionale e aperta al pubblico che potrà intervenire in sala o in collegamento suinvito o previa iscrizione all’apposita landing page sul sito web di 24 Ore Eventi. La seconda (sabato 1mattina) prevederà il solo pubblico su invito degli organizzatori e sarà «interattiva» grazie al metodo del fishbowl meeting.

Sarà possibile comunque seguire i lavori anche in diretta streaming

Anche in questo caso, sempre previa iscrizione tramite il sito, sarà possibile comunque seguire i lavori anche in diretta streaming. Verranno, inoltre, presentate ai partecipanti lenuove startup più innovative. Chiuderanno momenti di networking e di speed dating.

Marco Gay: “Il 2023 è un anno importante per Digital Magics compie 20 anni”

“Il 2023 è un anno importante per noi, Digital Magics compie 20 anni e questa edizione dell’OpenInnovation Summit racchiude larga parte dello spirito che ci ha portati fin qui: passione, ricerca deltalento e attenzione alle persone. Siamo orgogliosi di fare questo cammino con un partner ormaiconsolidato e un punto di riferimento come Il Sole 24 Ore e 24 ORE Eventi, che condivide con noivalori e impegno per la crescita dell’ecosistema innovazione” ha commentato il Presidente Esecutivo di Digital Magics, Marco Gay.

Federico Silvestri: “Forte sinergia tra Digital Magics e 24 Ore Eventi”

“Festeggiare questo traguardo mettendo al centro la persona è la direzione che siamo convinti debbano avere le tecnologie innovative, che sono il cuoredei nostri programmi di accelerazione e delle nostre startup, per parlare concretamente di futuro. L’intelligenza umana sarà il pilastro per rendere quella artificiale protagonista di un nuovo umanesimo digitale”. “Open Innovation Summit è un riferimento e l’esempio di come il format di un evento che preveda una forte sinergia e complementarietà di ruoli organizzativi tra realtà di eccellenza come Digita lMagics e 24 ORE Eventi sia un’arma vincente, che il tempo consolida e migliora.”, ha commentatol ’Amministratore delegato di 24 ORE Eventi, Federico Silvestri.

“Dopo il successo delle edizionipassate, quest’anno OIS 2023 si caratterizza per una – ancor maggiore – interattività tra partner, speaker e pubblico. L’innovazione, del resto, passa anche dal dialogo, dal confronto di esperienze ,dal fare-networking” e ha aggiunto “L’uomo al centro”, il sottotitolo dell’edizione di questo 2023,lo ricorda continuamente durante la due giorni di lavori. Nell’era dell’intelligenza artificiale tornare a parlare di uomini ripartendo dall’intelligenza ‘umana’ e dell’unicità del singolo vuol dire porre basi eticamente valide per costruire la forza e la solidità di un gruppo. Il futuro passa necessariamente dal consolidamento del presente”.