Favorire lo sviluppo dell’imprenditoria femminile supportando sempre più donne imprenditrici o aspiranti imprenditrici e appassionate di startup e tecnologie a lanciare e potenziare il loro progetti innovativi: è la missione WomenUp, il programma di formazione gratuito lanciato da Zest in collaborazione con Binario F from Facebook, che inaugura oggi la sua terza edizione.

Secondo il Global Gender Gap Report, ci vorranno almeno 131 anni per colmare il divario globale di genere e 169 anni per raggiungere la parità economica. Il gap di genere nell’imprenditoria è causato da disparità nelle opportunità, risorse e aspettative tra uomini e donne, influenzate da fattori culturali, sociali ed economici. Le sfide principali per le imprenditrici riguardano l’accesso ai finanziamenti e a reti di supporto. Secondo indagini recenti, il 75% delle imprenditrici conferma la presenza di disparità nel poter cogliere opportunità imprenditoriali.

WomenUp, un boost alla creatività e alla voglia di fare impresa “al femminile”

WomenUp vuole dare un boost alla creatività e alla voglia di fare impresa “al femminile”, per colmare questo gap con un programma di mentorship e formazione specifico che, assieme a una community ispirazionale e a un network di partner d’eccezione, ha l’ambizione di creare terreno fertile per l’imprenditoria femminile di domani, stimolando la nascita di nuove iniziative e collaborazioni.

Nelle scorse due edizioni, WomenUp ha supportato i progetti imprenditoriali di oltre 200 donne, favorendo la nascita della community GLOW (Growing and Leading Opportunities for Women), nata da partecipanti del programma con l’ambizione di creare empowerment e networking qualificato, che oggi conta oltre 130 appassionate di impresa, innovazione e tecnologia. Il programma della terza edizione prevede sei workshop formativi sulle tematiche fondamentali per l’avvio e lo sviluppo di progetti imprenditoriali innovativi che si terranno tra Roma e Milano, in modalità “phygital” a partire dal 24 settembre: dalle metodologie lean e canvas al fundraising; dalla sostenibilità alla comunicazione e al marketing; dagli strumenti digitali al people management.

Per consultare il percorso formativo, iscriversi al programma e partecipare ai workshop è necessario candidarsi online al sito internet www.womenup.it

WomenUp, la consulenza dedicata di Zest

Per tutte le partecipanti che sosterranno almeno 3 workshop in presenza e avranno sviluppato un progetto innovativo, Zest metterà a disposizione una consulenza dedicata e l’accesso gratuito di un mese presso l’Hub di Roma della società, presso la Stazione Termini. WomenUp si avvale, inoltre, del supporto di partner di rilievo, che metteranno a disposizione il loro know-how e il loro network per dare impulso alla generazione di nuova imprenditoria innovativa.

Sono partner di WomenUp: Binario F from Facebook, 42 Roma Luiss, AIFTI (Associazione Imprenditori e Founder Tech Italiani), Bocconi for innovation – B4i, CEOforLIFE, Coima, Credem, Dealflower, DeckX, GoBeyond (powered by Sisal), Glow, GRLS, InnovUp, Italian Tech Alliance, La Carica delle 101, LTV, Qonto, Rome Future Week, Roma Startup, Rome Startup Week, SheTech, STEAMiamoci, Unindustria.

Ad aprire la terza edizione di WomenUp, l’evento di lancio del programma che si terrà il prossimo 17 settembre alle ore 17.00, nell’ambito della Rome Future Week, presso gli spazi di Binario F from Facebook nell’Hub di Zest. WomenUp vuole offrire un contributo importante per costruire l’imprenditoria femminile del futuro, e una cultura diversa nel fare impresa.