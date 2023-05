Allerta meteo in Emilia Romagna, esondazioni di fiumi e torrenti: evacuate intere famiglie

Allerta meteo in Emilia Romagna: fiumi e torrenti esondati a causa dell’intensa e continua pioggia che da ore si sta abbattendo sulla Regione. Tanti gli interventi dei soccorsi nelle ultime ore con famiglie evacuate in zone più colpite.

Allerta meteo in Emilia Romagna, esondazioni di fiumi e torrenti

Sono ormai 24 ore che la pioggia continua ad abbattersi sull’Emilia Romagna tanto che la Protezione civile ha aggiornato l’allerta da arancione a rossa in regione. “Sono gli effetti delle piogge diffuse e persistenti che continueranno ad insistere sul settore centro-orientale dell’Emilia-Romagna fino alla prima parte della giornata di mercoledì 3 maggio, mentre saranno in attenuazione e progressivo esaurimento sul settore occidentale. In particolare la situazione è seguita con attenzione su Samoggia, Idice, Quaderna e Lavino dove sono previsti raggiungimenti e superamenti della soglia 3. Per quanto riguarda le altre zone sono in atto innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua con superamenti della soglia 2 e, localmente, della soglia 3 sul settore centro-orientale (Santerno, Senio, Lamone, Montone) e della soglia 1 sul settore centro-occidentale (Secchia, Panaro, Tresinaro)”.

Preoccupante la situazione nel Comune di Castenaso, in provincia di Bologna, che raccomanda massima attenzione a causa dell’innalzamento del torrente Idice nel territorio. Lo si legge nell’account Facebook del Comune, dove si sottolinea che “al momento in cui scriviamo l’Idice risulta aver tracimato inizialmente nelle zone della Bassa Benfenati, a Fiesso, Parco della Rocca/parco fluviale e laghetti di Madonna di Castenaso”.

Evacuate intere famiglie

L’evoluzione del meteo e di conseguenza del maltempo si può seguire sulla piattaforma web dell’Emilia-Romagna. Si sono registrate anche evacuazioni di diverse famiglie in zone più colpite come al confine tra Imola e Ravenna. Circa trenta famiglie hanno dovuto lasciare le loro case per precauzione in serata nel Ravennate, almeno altre ottanta persone hanno fatto lo stesso nell’Imolese.

“Quello che si sta verificando nel Bolognese – spiega la Regione – è un evento di portata rilevante, con pioggia che cade ininterrottamente da 24 ore; si prevede, inoltre, una persistenza di precipitazioni sul settore centro-orientale della regione, che potranno creare ulteriori incrementi dei livelli idrometrici da monte sui bacini già interessati dalle piene”.

#Maltempo #Ravenna, esondazione torrente Sillaro, nella clip il sorvolo dell’elicottero del reparto volo dei #vigilidelfuoco di Bologna tra Massa Lombarda e Conselice [#2maggio 19:00] pic.twitter.com/TrQ0zLKuMt — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) May 2, 2023

LEGGI ANCHE: Allerta meteo rossa e arancione mercoledì 3 maggio: rischi alti in diverse regioni