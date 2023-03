Milano, Libera in marcia per ricordare le vittime di mafia con associazioni e scuole: perché si celebra il 21 marzo questa giornata

Milano, Libera ha organizzato una grande manifestazione nella Giornata Nazionale della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. In migliaia hanno aderito al corteo con eventi per tutta la giornata. Ecco il motivo della scelta del 21 marzo per onorare questa giornata.

Milano, Libera in marcia per ricordare le vittime di mafia con associazioni e scuole

Oggi, 21 marzo, è la Giornata Nazionale della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie e a Milano è stata organizzata una grande manifestazione da Libera. Un corteo che è stato sviluppato tra Porta Venezia e piazza Duomo con l’apporto di scuole, associazioni, istituzioni politiche ed ecclesiastiche. Il corteo è partito verso le 9 da corso Venezia per arrivare a piazza Duomo, dove alle 11 inizia la lettura dei nomi delle vittime innocenti delle mafie. Alle 11.45 intervento conclusivo di Luigi Ciotti. Nel pomeriggio si svolgeranno i seminari di approfondimento e proiezioni per gruppi e scuole. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la Rai e con il patrocinio del Comune di Milano e della Regione Lombardia.

Perché si celebra il 21 marzo questa giornata

Sul sito di Libera si legge il motivo della scelta di questa data e che significato ha manifestare in questa giornata. “Ogni anno, il 21 marzo, primo giorno di primavera, Libera celebra la Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. L’iniziativa nasce dal dolore di una mamma che ha perso il figlio nella strage di Capaci e non sente pronunciare mai il suo nome. Un dolore che diventa insopportabile se alla vittima viene negato anche il diritto di essere ricordata con il proprio nome.

Dal 1996, ogni anno, una città diversa, un lungo elenco di nomi scandisce la memoria che si fa impegno quotidiano. Recitare i nomi e i cognomi come un interminabile rosario civile, per farli vivere ancora, per non farli morire mai. Il 21 marzo in tanti luoghi del nostro Paese per un abbraccio sincero ai familiari delle vittime innocenti delle mafie, non dimenticando le vittime delle stragi, del terrorismo e del dovere. Il 1° marzo 2017, con voto unanime alla Camera dei Deputati, è stata approvata la proposta di legge che istituisce e riconosce il 21 marzo quale “Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime delle mafie”.

