Irene Capuano, chi è la fidanzata di Francesco Arca: vita privata, figli, malattia

Chi è Irene Capuano, fidanzata di Francesco Arca. L’attore e l’ex modella, dopo un tira e molla durato anni, hanno costruito insieme una bellissima famiglia. Scopriamo qualcosa in più sulla carriera della donna e sulla loro relazione.

Nata a Roma il primo dicembre del 1978, Irene Capuano ha 44 anni ed è la fidanzata e compagna di vita del noto attore Francesco Arca. Ex modella appassionata di cinema e recitazione, ha cominciato a farsi strada nel mondo dello spettacolo nel 2006, quando comincia farsi un nome sulle passerelle. In quel periodo fa anche il suo esordio televisivo, come corteggiatrice a Uomini & Donne. Capuano è una delle contendenti per il cuore di Fernando Valle, che però chiuderà la sua esperienza senza scegliere nessuno. Ad oggi Irene si occupa ancora di moda: è infatti la co-proprietaria di uno shop online di abbigliamento, Virale Shop.

Il primo capitolo della sua storia d’amore con Francesco Arca si apre nel 2003. Irene e l’ex tronista, infatti, si incontrano per la prima volta ben prima delle loro rispettive esperienze al dating show di Maria De Filippi. I due si frequentano per un anno prima di decidere di seguire strade diverse. I loro percorsi si incrociano di nuovo nel 2010, tra i due scocca di nuovo la scintilla e si rimettono insieme. Anche questa volta la coppia si separa dopo un anno. Nel settembre del 2013, Irene e Francesco tornano insieme per la terza volta, quella buona, come spiega l’attore nella seconda serata di Sanremo nel 2023: “Dopo tre anni di lontananza, è scoppiato di nuovo, per la terza volta, l’amore tra noi. Come dire che la fiamma ora arde di più”.

Ad oggi, i due sono ancora inseparabili, come dimostrano i tanti post pieni d’amore sul profilo Instagram di Irene Capuano: “Amare davvero, amare per sempre. Al mondo esistono tante persone, c’è chi vi dirà che l’amore non esiste; e anche chi non avrà mai la fortuna di incontrarlo sul proprio cammino. Ma se dovesse capitare di innamorarvi, non date nulla per scontato. Per tante altre persone l’amore è l’unica ragione di vita. Nella vita potreste innamorarvi di una persona che non vi ama, allora siate abili a riconoscerla e non cadere nelle trappole della vita. Ma se un giorno comincerete una storia d’amore, e al vostro fianco avrete una persona leale che corrisponda tutti i vostri sentimenti, allora non abbiate paura. È una fortuna che va onorata!“.

Vita privata: figli, malattia, Instagram

Irene Capuano e Francesco Arca hanno due figli: la primogenita Maria Sole, nata il 1º settembre 2015, e il piccolo Brando Maria, , nato il 6 aprile 2018 a Roma. L’ex modella celebra spesso la sua famiglia sul suo profilo Instagram, che ad oggi conta circa 148mila follower: “Se avessi altre vite da vivere rifarei esattamente quello che ho fatto, e auguro a tutti una famiglia vera, felice, profonda , caotica, sfocata e bella come la mia”.

Partorire i suoi due bambini ha avuto conseguenze importanti sullo stato di salute dell’ex modella. Irene soffre infatti di diastasi dei muscoli retti addominali, una condizione molto comune tra le mamme che colpisce circa il 30% delle donne dopo il parto. Con “diastasi” si intende “l’allontanamento permanente di superfici muscolari od ossee normalmente contigue”. L’allontanamento dei muscoli retti addominali, oltre ad una caratteristica forma più “gonfia”, può portare ad una serie di sintomi. Tra queste vi sono dolori alla schiena, ernie, incontinenza, o anche nausea e varie difficoltà digestive e respiratorie.