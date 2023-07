Calabria, incendi sparsi con circa 80 roghi: scatta l’emergenza e ci sono anche due vittime

Calabria, incendi in diverse zone della Regioni con i Vigili del Fuoco impegnati da ore per spegnere i tanti roghi che si sono sviluppati soprattutto nella zona della provincia di Reggio Calabria. Purtroppo si registrano anche due vittime.

La Calabria in queste ore è alle prese con una serie di incendi che stanno mettendo a dura prova soccorsi e cittadini. In particolare, la zona più colpita è la provincia di Reggio Calabria. Circa 80 roghi sono ancora attiva da Bagnara a Scilla sino alla punta estrema della Calabria compreso l’entroterra dell’Aspromonte. Alcuni incendi si sono sviluppati anche nei comuni sul versante ionico. Criticità anche nella provincia di Crotone con sei squadre impegnate in altrettanti incendi, in particolare nel comune di Strongoli, in località Gabella bivio nord all’ingresso per Crotone.

Scatta l’emergenza e ci sono anche due vittime

“Siamo alle solite, ogni anno puntualmente assistiamo impotenti al massacro del bene arboreo della nostra provincia. A nulla è valsa l’esperienza drammatica dell’anno scorso, quando metà Aspromonte è finito incenerito insieme alla fauna selvatica e a centinaia di animali domestici. Ancora abbiamo davanti agli occhi la figura di un povero cavallo inginocchiato su sé stesso e interamente carbonizzato. Siamo arrabbiati, più dell’anno scorso, perché oggi non dovevamo essere colti di sorpresa“, sono le parole e la denuncia di Francesca Rogolino, delegato AMI (Ambiente Mare Italia) di Reggio Calabria.

“Qualcosa non gira, qualcosa non funziona qualcuno ci dovrà pur rispondere. È inaudito leggere che intere borgate sono state evacuate e frazioni importanti sono lambite dal fuoco. Apprendiamo inoltre che questi incendi hanno provocato la morte di due persone. Ora basta, il Governo, Regionale e quello Centrale ,devono dare le giuste risposte. Si costituiscano squadre di avvistamento, segnalamento e spegnimento focolai d’incendio come esistevano in passato“, prosegue la nota.

