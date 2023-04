Spalletti risponde a Guardiola dopo le polemiche e poi manda un messaggio a Maldini

Spalletti ha risposto principalmente a Guardiola che non aveva avuto parole dolci per l’allenatore del Napoli. Inoltre, durante la conferenza stampa, il tecnico azzurro ha mandato anche un messaggio a Paolo Maldini, con cui aveva discusso durante l’ultimo match di Campionato contro i rossoneri.

Spalletti risponde a Guardiola dopo le polemiche

Guardiola nei giorni scorsi aveva sollevato una piccola polemica su Luciano Spalletti. “Non voglio parlare del Napoli, il tecnico sarà scontroso con me, è così sensibile”, sono state le parole dell’allenatore spagnolo del Manchester City.

L’allenatore del Napoli, nella conferenza pre partita di Champions League, per rispondere a Guardiola si è alzato in piedi e ha detto: “Quando si parla di Pep, io mi alzo. E se si è offeso gli chiedo scusa. Ci fa piacere quando parla del Napoli, davvero. È un grande allenatore, spero di potermi fare due risate con lui davanti a un buon caffè turco…”.

“Poi noi non siamo la squadra che deve vincere la Champions o deve avere l’ansia di dimostrare qualcosa. Noi abbiamo già fatto la storia del Napoli, ora dobbiamo anche divertirci e avere quell’orgoglio e quella forza che ci siamo meritati sul campo“.

Messaggio a Maldini

Dopo il battibecco durante la partita contro il Milan in Campionato sia nei confronti di Maldini sia nei confronti di Leao, Spalletti ha voluto mandare un messaggio al dirigente rossonero: “Mi chiesero un profilo di esperienza da poter inserire nella dirigenza, così proposi Paolo. I russi erano disposti tutto pur di accontentarlo, e francamente anche io, ma disse no. Inoltre, a proposito della discussione, andavi a riprendere un mio post di giugno 2020. Sono seduto ai piedi di una quercia davanti ad alcune magliette, in bella vista ci sono quelle di De Rossi e Maldini. Lo stimerò sempre”.

LEGGI ANCHE: Milan, Pioli non abbassa la guardia: “Napoli temibile anche senza Osimhen”