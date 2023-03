Quarti di finale di Champions League: le avversarie delle italiane

Dopo le fatiche europee, le squadre di Serie A possono tirare un sospiro di sollievo ed essere fiere del loro percorso. Nonostante le difficoltà, la coppa dalle grandi orecchie ha regalato una grandissima sorpresa: tra le migliori otto al mondo ci sono ben 3 squadre del nostro territorio, ovvero Inter, Milan e Napoli. In vista dei quarti di finale di Champions League, ecco le avversarie delle italiane.

Champions League, le avversarie delle italiane ai quarti di finale

Storie diverse e percorsi differenti. Tutte e otto le squadre rimaste sono però accomunate dallo stesso desiderio: arrivare in finale ed alzare la coppa al cielo. Ben tre squadre italiane, ovvero Inter e Milan seguite dal Napoli. A completare il quadro la certezza Real Madrid, insieme a Bayern Monaco, Benfica, Chelsea e Manchester City.

A Nyon i sorteggi hanno, per certi versi, sorriso alle italiane che troveranno avversarie abbastanza abbordabili, ma comunque da non sottovalutare. All’Inter toccherà il Benfica, mentre Milan e Napoli si sfideranno in una gara tutta italiana. La particolarità è che le vincenti di queste due sfide poi si troveranno in semifinale. Di conseguenza, almeno un’italiana arriverà tra le prime quattro.

Di seguito il tabellone completo:

ANDATA

Benfica-Inter (11/o4 ore 21)

Manchester City-Bayern Monaco (11/04 ore 21)

Real Madrid-Chelsea (12/04 ore 21)

Milan-Napoli (12/04 ore 21)

RITORNO

Chelsea-Real Madrid (18/04 ore 21)

Napoli-Milan (18/04 ore 21)

Bayern Monaco-Manchester City (19/04 ore 21)

Inter-Benfica (19/04 ore 21)

Il big match è sicuramente quello tra City e Bayern, gara non scontata e che potrebbe regalare parecchi gol. I Blancos rimangono i favoriti, ma il Napoli potrebbe continuare ad essere una bellissima favola da mostrare ai bambini.

Le date delle semifinali e della finale

Una volta conclusi i quarti di finale, si passerà agli ultimi step, ovvero le semifinali e l’attesissima finale. Le semifinale verranno giocate il 9/10 Maggio (andata) e il 16/17 Maggio. Chi la spunterà strapperà un pass per l’atto conclusivo, in programma il 10 Giugno, teatro dell’incontro lo Stadio Olimpico Ataturk di Istanbul.

LEGGI ANCHE: Stop alle critiche: nello sport italiano “non si può dire più niente”.