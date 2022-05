Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, nuovo bacio che non lascia dubbi

La prima volta Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini erano stati visti in Sardegna, ora a Parigi: tra i due pare scoppiato l'amore

Tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini è scoppiato l’amore. Le nuovo foto pubblicate dal settimanale Chi non lasciano spazio a dubbi, e confermano quanto già era stato anticipato nelle settimane precedenti.

Dopo settimane di rumors in merito alla nuova storia d’amore di Michelle Hunziker, ora pare che non ci siano più dubbi. Michelle e Giovanni sono sempre più uniti e le foto pubblicate dal settimanale Chi lo confermano.

I due si vedono infatti mentre si baciano in modo appassionato durante una “luna di miele” a Parigi. Dopo l’annuncio ufficiale della separazione da Trussardi, Michelle era stata avvistata con il chirurgo ortopedico considerato uno dei “dottori più belli d’Italia”.

Il weekend romantico di Michelle

La prima volta che i due erano stati visti insieme erano in Sardegna, quando si erano scambiati un bacio con la mascherina. “Chi” li ha sorpresi in un hotel di Milano due settimane fa e, infine, a Parigi. La coppia che si è scambiata baci, abbracci e tenerezze avrebbe visitato la Tour Eiffel e la sera, elegantissimi, avrebbe assistito a uno spettacolo al Moulin Rouge. Il giorno dopo si sono separati per tornare lei a Milano e lui a Cagliari.

Un weekend proprio all’insegna del romanticismo.