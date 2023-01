You People arriva su Netflix: trama, cast, trailer e significato del film

You People è il film di Netflix con i due attori principali come Eddie Murphy e Jonah Hill. AL centro i temi delle differenze razziali e culturali con i toni della commedia. Un cast ben assortito che rende piacevole ed interessante la storia.

You People arriva su Netflix: trama e significato

You People è il film che tratta con toni da commedia le differenze culturali. Disponibile su Netflix dal 27 gennaio 2023. Ecco la sinossi ufficiale del film: Due millenial losangelini di estrazione sociale diversa si innamorano e affrontano la prova più dura: conoscere i rispettivi genitori, provocando scontri familiari e culturali.

“Ho avuto la fortuna di girare con dei maestri”, ha commentato l’attrice Laurie London. “Ognuno ha portato la sua unicità e la sua arte in una commedia che va al di là degli stereotipi. Interpreto Amira, una ragazza disinvolta ed elegante di cui vorrei essere veramente amica”. “Ma il film ha anche un’altra sua peculiarità: abbiamo girato in alcuni dei posti cari alla comunità nera di Los Angeles. Come ad esempio Simply Wholesome, un luogo che da sempre promuove il benessere e la salute ma che quasi mai è stato mostrato in un film ad alto budget”, ha poi aggiunto.

You People: cast

Il cast vede due attori in primo piano come Eddie Murphy e Jonah Hill. Ecco tutti gli attori principali:

Lauren London

Jonah Hill

Eddie Murphy

Julia Louis-Dreyfus

Travis Bennett

Nia Long

Sam Jay

Il Trailer del film

