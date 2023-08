Michele Riondino, chi è l’attore pugliese: vita privata, carriera, film, moglie, figlie

Chi è Michele Riondino, attore pugliese noto per Il giovane Montalbano e Fedeltà. Dagli esordi al successo in tv passando per la vita privata.

Chi è Michele Riondino, attore pugliese de Il giovane Montalbano e Fedeltà. Scopriamo qualche informazione in più sulla sua carriera artistica e sulla sua vita privata. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Michele Riondino, vita privata e carriera dell’attore pugliese

Nato a Taranto il 14 marzo 1979, Michele Riondino ha 44 anni ed è un noto attore cinematografico e televisivo, conosciuto soprattutto per il suo ruolo da protagonista in Il giovane Montalbano, spin-off sulle indagini di gioventù del celebre commissario siciliano creato da Andrea Camilleri. Si forma artisticamente all’Accademia Nazionale d’arte drammatica di Roma, e muove i suoi primi passi come attore sul palco del teatro. I primi ruoli televisivi di Riondino arrivano nei primi anni del Duemila, nella serie Compagni di scuola e nella soap opera Incantesimo. Nel 2003 comincia a farsi conoscere in Distretto di Polizia, serie in cui recita per tre stagioni. Trova spazio anche in La freccia nera, Giorni da leone 2 e Il segreto dell’acqua. Dal 2012 al 2015 recita da protagonista in Il giovane Montalbano. Nel 2022 arriva su Netflix nella miniserie Fedeltà.

In parallelo alla sua carriera televisiva, Riondino si è fatto valere anche sul grande schermo. Dopo l’esordio nel 2003 in Uomini & Donne, amori e bugie, appare in Il passato è una terra straniera, Fortapàsc, Dieci inverni, Henry, Acciaio, Diva! e in molte altre pellicole. La sua interpretazione in Dieci inverni gli è valsa un Nastro d’argento, il Premio Guglielmo Biraghi del 2010. Nel corso della sua carriera ha ottenuto anche una candidatura ai David di Donatello, una per il Globo d’oro e altre quattro per i Nastri d’argento.

Vita privata: moglie, figlia

Michele Riondino ha incontrato la sua futura moglie proprio sul set de Il giovane Montalbano. Durante le riprese l’attore si è infatti innamorato della make-up artist Eva Nestori, con la quale si è sposato a giugno del 2023 in una bellissima cerimonia a Noto, in provincia di Siracusa. Dal loro amore sono nate due figlie: Frida, nata nel 2014, e Irma, nata nel 2020. Riondino ha commentato così sul suo profilo Facebook la nascita della sua seconda figlia: “Prima mi hai dato la bellezza, poi l’amore e ora mi riempi di vita vita mia. Non vedo l’ora di portarti a casa”.