Arianna Mortelliti è la nipote di Andrea Camilleri. Oggi ricorderà il nonno nel corso della puntata di Oggi è un altro giorno in onda su Rai 1.

Chi è la nipote di Andrea Camilleri

Arianna Mortelliti è la nipote del famosissimo scrittore siciliano Andrea Camilleri, venuto a mancare ormai da diversi mesi. Nata a Roma nel 1987, oggi ha 36 anni fa l’insegnante in una scuola romana. Come lei stessa racconta, ha sempre scritto sin da piccola, in un certo qual modo volendo seguire quelle che sono state le orme del nonno. Nonostante la sua grande passione anche per la scrittura, Arianna è laureata in Scienze Biologiche.

Ha da poco pubblicato il suo primo libro intitolato “Quella volta che mia moglie ha cucinato i peperoni”.

La sua dichiarazione sul nonno

In merito alla figura del nonno, Arianna ne ha parlato durante una intervista al settimanale Oggi. “Il Nonno era un fiume in piena, un continuo flusso di idee – ha detto – era proprio instancabile, ma c’erano anche momenti di confidenza tra me e lui, siamo sempre andati molto d’accordo. È stato un nonno presente, da piccola abitavamo perfino sullo stesso pianerottolo. Si parla tanto di nonno, ovviamente in maniera assolutamente meritata, ma bisogna ricordare che aveva accanto una donna veramente incredibile, mia nonna Rosetta, che l’ha supportato tanto”. E ha aggiunto: “Nonno era un grande lavoratore, si alzava la mattina, si vestiva di tutto punto, si metteva alla scrivania, al suo computer. Il suo studio è pieno di libri, con i suoi romanzi nelle varie traduzioni. Poi ci sono le statuine di San Calogero. Si è sempre dichiarato ateo, ma con una eccezione: si chiamava Andrea Calogero Camilleri perché è nato mentre San Calogero usciva dalla Chiesa e passava sotto casa”.