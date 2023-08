Aeroporto di Trapani chiuso per incendio. l presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani: "per ora nessun ferito"

Trapani è stata coinvolta oggi, domenica 27 agosto, da una serie di incendi che hanno spinto le autorità a chiudere l’aeroporto di Birgi. L’aeroporto di Trapani è quindi chiuso temporaneamente.

Aeroporto di Trapani chiuso per incendio: la situazione Le fiamme dell’incendio, a quanto si apprende, sono divampate in un vallone che costeggia le piste dello scalo, mentre un altro rogo ha costretto i soccorritori a evacuare anche la Tonnara di Scopello. Circa 200 turisti sono stati portati in salvo via mare. Un altro incendio, nei pressi di Alcamo, ha reso necessaria la chiusura della statale 119 di Gibellina.

Stop operazioni all’aeroporto di Trapani

Per quanto riguarda più nel dettaglio l’aeroporto la società Airgest, che gestisce lo scalo di Trapani Birgi, ha disposto la sospensione di tutte le operazioni di aviazione civile per l’incendio che si è sviluppato nelle campagne circostanti, lato mare, e che si è propagata all’interno del sedime aeroportuale lato pista. L’infrastruttura non ha subito danni ma le autorità hanno comunque emesso un avviso per l’interruzione di tutti i voli fino al completo spegnimento delle fiamme. Alcuni voli sono stati dirottati su Palermo, altri cancellati.