Giorgia Trasselli, vita privata e carriera: Raimondo Vianello, fiction, tv

Giorgia Trasselli è un’attrice, regista teatrale e insegnante italiana. È stata la tata di Raimondo Vianello. Scopriamo qualcosa in più sulla vita privata di Giorgia Trasselli.

Chi è Giorgia Trasselli

Giorgia Trasselli, conosciuta anche per essere stata la tata di Casa Vianello, è nata a Roma il 2 marzo 1952 ed ha quindi 72 anni. È una nota attrice e regista teatrale ed anche insegnante italiana. Ha studiato recitazione presso il teatro stabile di Roma e poi si è dedicata allo studio della danza e anche del Movimento scenico insieme a Gabriella Milachiè, Roy Bosier e Angelo Corty.

Ha recitato assieme a Raimondo e Sandra Mondaini negli anni 1998-2007.

Carriera

Giorgia con Raimondo Vianello ha avuto diverse esperienze nel corso della sua carriera. Oltre alle esperienze con il grande conduttore in tv, ha recitato in Diritto di difesa, Don Matteo, Distretto di Polizia 2, Ris, Classe Mista. Ha preso parte a diversi spot pubblicitari ed ha avuto modo di poter lavorare in teatro. È stata anche professoressa di recitazione.

Dal 2016 è protagonista, a teatro, in Parenti serpenti, al fianco di Lello Arena con il quale condividerà il palcoscenico anche in Miseria e nobiltà, in scena dal 2018. Entrambi gli spettacoli vedono la regia di Luciano Melchionna. Nel 2021 porta a teatro per la prima volta Alda Merini mentre nel febbraio 2022 torna in tv nella fiction di Canale 5, Fosca Innocenti, dove interpreta Bice, la tata di Fosca, interpretata da Vanessa Incontrada.

Giorgia Trasselli, vita privata