Jeon Hye-jin, chi è la moglie di Lee Sun-Kyun: vita privata, figli, film

Chi è Jeon Hye-jin, moglie dell’attore sudcoreano Lee Sun-Kyun. Attrice come il marito, è rimasta al suo fianco dal 2009 fino al giorno della sua morte nel 2023. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Jeon Hye-jin, moglie di Lee Sun-Kyun: vita privata e carriera

Nata il 10 agosto 1976, Jeon Hye-jin ha 47 anni ed è una nota attrice sudcoreana, conosciuta a livello internazionale perlopiù in quanto moglie di Lee Sun-Kyun, attore tra i protagonisti dell’apprezzatissimo Parasite morto per apparente suicidio nel dicembre del 2023. Meno conosciuta rispetto a suo marito, ha recitato in diversi film e serie televisive di recente diffusi anche al di fuori della Corea del Sud. Tra le sue apparizioni più interessanti ricordiamo i film Janhokhan chulgeun – A Cruel Attendance, The Terror – Live, A Taxi Driver ed Ashfall – The Final Countdown nonché le serie Mi-anhada, saranghanda – I’m Sorry, I Love You, Misty e Search: WWW.

Vita privata, gli scandali del marito e i figli

Jeon Hye-jin e Lee Sun-Kyun convolano a nozze nel 2009, dopo ben sette anni di fidanzamento. Pochi mesi dopo nasce il primo figlio della coppia, il 25 novembre 2009. Due anni dopo, il 9 agosto 2011, nasce il loro secondo figlio. La loro relazione subisce un serio scossone nell’ottobre del 2023, quando Lee Sun-Kyun viene coinvolto in uno scandalo mediatico a causa delle accuse di uso illegale di droghe.

Le indagini e le pressioni mediatiche fanno emergere voci ed indiscrezioni circa anche possibili infedeltà da parte dell’attore. “Mi scuso sinceramente per aver deluso molte persone essendo coinvolto in un incidente così spiacevole.” -aveva dichiarato Sun-Kyun nelle scorse settimane- “Mi dispiace per la mia famiglia che sta sopportando un dolore così difficile in questo momento”. Il 27 dicembre 2023 l’attore viene trovato morto, apparentemente per suicidio, in un auto al centro di Seul. Jean Hye-jin aveva lanciato l’allarme per la sua scomparsa dopo aver trovato un suo biglietto d’addio.