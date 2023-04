Veronica Maya, chi è il marito Marco Moraci: lavoro e figli

Marco Moraci è un chirurgo plastico, marito della conduttrice televisiva Veronica Maya.

Marco Moraci, chirurgo plastico, è il marito di Veronica Maya. I suoi studi sono iniziati con la laurea in medicina nel 2000, poi approfonditi alla scuola di Chirurgia plastica dell’Università di Tor Vergata di Roma. Successivamente si è poi trasferito a Londra, dove ancora oggi ha uno studio. Sempre per approfondire gli studi, ha poi svolto un dottorato di ricerca presso il dipartimento di Biotecnologie applicate alle scienze chirurgiche della SUN di Napoli, dove ha aperto un suo secondo studio.

L’amore con Veronica Maya

Marco Moraci e Maya, conduttrice televisiva, sono una coppia particolarmente solida nel panorama televisivo. Il noto chirurgo plastico napoletano e Maya, infatti, si sono sposati ben tre volte: la prima nel 2017, ai Caraibi, poi in rito civile e infine in Chiesa, nel 2019. In precedenza Veronica Maya, moglie di Moraci, aveva sposato l’ex tronista Marco Bergamaschi ma era riuscita ad ottenere l’annullamento del matrimonio alla Sacra Rota.

Figli

Il chirurgo plastico e Maya assieme hanno avuto ben tre figli: il primo è Riccardo Filippo, nato il 12 gennaio 2012, il secondo Tancredi Francesco, nato il 20 giugno 2013 e l’ultima Katia Eleonora, nata il 12 gennaio 2016.

Veronica pubblica spesso foto della sua bellissima famiglia sul suo profilo Instagram, dove ha raccolto un seguito di ben 161mila follower.