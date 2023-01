Elisabetta Gardini, chi è la deputata di FDI con un passato in tv: carriera, vita privata, marito

Chi è Elisabetta Gardini, deputata di Fratelli d’Italia con un passato da personaggio televisivo? Conduttrice e attrice tra gli anni Ottanta e i Duemila, si fa strada in politica a partire dal 2004.

Chi è Elisabetta Gardini, carriera e vita privata della deputata di FDI

Nata a Padova il 3 giugno 1956, Elisabetta Gardini è una politica italiana affiliata a Fratelli d’Italia, nota in passato come attrice teatrale e conduttrice televisiva. Tra gli anni Ottanta e Duemila si fece un nome nel mondo dello spettacolo partecipando a diversi spettacoli e programmi tv. Sul palco recita al fianco di colossi come Vittorio Gassman e Giorgio Albertazzi. Appare in opere teatrali come l’Antigone, Elettra, Sogno di mezza estate, Casa di bambola e La venexiana. Diventa allo stesso tempo molto popolare in tv, dove conduce molte trasmissioni tra cui Cartoni magici, Unomattina, Domenica In, Profondo giallo e Serata d’onore.

Nel 2004, dopo un primo tentativo a vuoto durante le elezioni del 1994, ha inizio la carriera politica di Elisabetta Gardini. Si lascia alle spalle il suo passato nel mondo dell’intrattenimento e si candida con Forza Italia alle elezioni europee. Nonostante la sconfitta, i buoni risultati ottenuti in campagna elettorale le valgono la nomina a portavoce nazionale del partito da parte di Silvio Berlusconi. Durante il suo periodo di adesione a FI ricopre negli anni le posizioni di consigliere regionale in Veneto, deputata, europarlamentare, capodelegazione del gruppo PPE e commissario del partito in Trentino.

Le strade della Gardini e del partito di Berlusconi si separano nel 2019: “Le scelte politiche del partito non sono più quelle che mi avevano spinto ad aderire, a diventare parlamentare europeo e ad accettare di esserne il capo delegazione a Strasburgo”. Decide quindi di aderire a Fratelli d’Italia, partito con il quale torna alla Camera dopo le elezioni politiche del 2022.

Vita privata: marito, figli, Instagram

In passato Elisabetta Gardini è stata sposata con il fotografo padovano Luca Fazi, suo marito dal 1987 al 1995. Dal loro matrimonio nasce un figlio nel 1990, Pietro, che oggi ha 32 anni. Ha poi avuto una relazione con il regista Fernando Balestra, che ha diretto molti dei suoi spettacoli. L’autore è scomparso prematuramente nel 2016. Ad oggi non è noto se la deputata abbia un nuovo compagno. Non è possibile cogliere dettagli sulla sua vita privata dal suo profilo Instagram, dedicato soprattutto alla sua attività politica e ad eventi ad essa legati. Ad oggi la pagina della Gardini conta oltre 9mila follower.