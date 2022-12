Mi casa es tu casa, Malgioglio su Rai 2 con il nuovo show: anticipazioni ed ospiti della prima puntata

Mi casa es tu casa, Malgioglio arriva in prima serata con un suo personale show in cui veste i panni di conduttore.

Mi casa es tu casa, Malgioglio arriva con un suo personale show su Rai 2. Il programma parte mercoledì 7 dicembre e andrà avanti fino a gennaio 2023. Non si tratta di un format originale maè straniero e in Italia è già stato portato in passato.

Dal 7 dicembre lo show va in onda in prima serata sulla seconda rete della Rai e saranno in tutto cinque puntate. Si tratta di una variante del format spagnolo già portato in onda in Italia dalla Carrà, con “A raccontare comincia tu”. La particolarità è la location, non sarà uno studio ma sarà qualcosa di meno formale. «Il mio appartamento a Milano non si prestava. Così abbiamo scelto una casa presa in affitto vicino Roma, immensa, stupenda.

Ma avrei paura a vivere da solo in un posto così grande. Ci sono molte foto di me con vari personaggi che amo, come Lady Gaga, Barbra Streisand, Sophia Loren e Cher», ha sottolineato Malgioglio.

Anticipazioni ed ospiti della prima puntata

Malgioglio aprirà le porte della sua casa romana ed accoglierà una serie di ospiti, soprattutto internazionali, che si racconteranno con il conduttore di volta in volta. Ospite della prima puntata è Heather Parisi, ballerina di origine statunitense.

L’ospite internazionale è invece il cantante britannico Sam Ryder, che nel corso del 2022 si è fatto conoscere anche dal pubblico italiano, grazie al secondo posto ottenuto all’ Eurovision Song Contest con il brano “Space Man”.