Chi è Raffaele Fitto, fedelissimo di Giorgia Meloni e di FdI?

Raffaele Fitto, nato a Maglie il 28 agosto 1969, è Ministro per gli affari regionali dal 2008 al 2011 nel quarto governo Berlusconi. Membro del Parlamento Europeo dal 2014, è laureato in Giurisprudenza all’Università di Bari e ha iniziato la sua carriera politica militando nella Democrazia Cristiana, nella fila della quale è stato eletto Consigliere regionale nel 1990 e ha ricoperto la carica di Assessore regionale al Turismo della Puglia. Nel 1994 ha aderito al Partito Popolare Italiano, nel 1995 ai Cristiani Democratici Uniti ed è stato riconfermato Consigliere regionale, ricoprendo la carica di Vicepresidente della Regione Puglia, con delega al Bilancio. Nel 1998 con i Cristiani Democratici per la Libertà ha proseguito l’alleanza con la coalizione di centrodestra del Polo per le Libertà e nel 1999 è stato eletto al Parlamento europeo. Nel 2000 è stato eletto Presidente della Regione Puglia con il sostegno del Polo per le Libertà, carica ricoperta fino al 2005.

Nel 2014 è stato eletto al Parlamento europeo nelle fila di Forza Italia ma successivamente è uscito dal partito