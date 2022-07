Chi è Francesco Magnani, alla guida dell’Aria che tira estate su La7

Francesco Magnani, giornalista, è il conduttore dell’aria che Tira estate su La 7 in sostituzione di Myrta Merlino. Vediamo meglio chi è e che cosa sappiamo della sua vita privata.

Chi è Francesco Magnani

Francesco Magnani, nato a Cesena il 19 Ottobre del 1979, è il conduttore dell’Aria che tira estate su La 7. Laureato in Filosofia all’Università di Bologna, ha poi deciso di dedicare le sue energie alla carriera giornalistica e negli ultimi anni si è affermato come conduttore televisivo su La 7.

Il suo esordio nel mondo dell’informazione, però, risale al 2003, quando mentre tre anni più tardi, precisamente nel 2006, iniziò a lavorare presso WDR. Prima di prendere le redini della trasmissione l’Aria che Tira estate che lo ha reso popolare, però, Magnani è stato il volto per qualche tempo anche di alcuni tg di Mediaset e del programma Murdoch. Sempre come giornalista, inoltre, ha lavorato per Ansa, dove ha maturato un altro importante bagaglio di esperienza.

Moglie, figli e vita privata

Il conduttore è un giornalista molto riservato, particolarmente attento a non mettere in risalto con le telecamere la sua vita privata. Non sappiamo, infatti, se abbia una compagna oppure no e neanche se abbia figli.