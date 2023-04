Meteo nel weekend tra sole e temporali, ecco in quali regioni: come sarà il tempo il 1° maggio?

Meteo nel weekend di sabato 29 e domenica 30 aprile: ecco le previsioni degli esperti a ridosso del 1° maggio atteso da tanti per poter trascorrere più giorni fuori e staccare dalla solita routine. Incertezze e purtroppo conferme.

Meteo nel weekend tra sole e temporali, ecco in quali regioni

Il meteo del weekend del 29 e 30 aprile sarà ballerino, in particolare sulle temperature. Si parte da un sabato più che primaverile per arrivare a una domenica burrascosa, come evidenziano gli esperti di ilmeteo.it: ” Sabato 29 Aprile all’insegna di una stabilità atmosferica garantita dalla presenza, seppur in indebolimento, di un promontorio del più vasto anticiclone africano. Proprio la zona d’origine delle masse d’aria, ovvero il cuore del deserto del Sahara, provocherà una prima fiammata dal sapore quasi estivo: come mostra la mappa qui sotto sono previste temperature massime fino a 30-32°C in Sardegna (colori rosa/violetto/bianco), oltre i 26°C in Sicilia e diffusamente verso i 24-25°C sulle pianure del Nord e sulla Puglia”.

Mentre un” corposo peggioramento atteso per Domenica 30 Aprile quando è previsto il sopraggiungere di correnti d’aria fredde ed instabili in discesa dal Nord Europa che daranno vita ad un vero e proprio ciclone sui nostri mari il quale sarà in grado di scatenare violente precipitazioni. Massima attenzione in particolare al Nord Ovest e a buona parte del Centro-Sud dove saranno frequenti i rovesci temporaleschi, localmente anche molto intensi e accompagnati da episodi di grandine“.

Come sarà il tempo il 1° maggio?

Per il 1° maggio purtroppo la situazione non è delle migliori. Infatti, si prospetta una “perturbazione che sarà particolarmente significativa per intensità e diffusione dei fenomeni, con solo poche regioni che potranno restare ai margini dell’importante peggioramento. Anche le temperature subiranno un deciso calo, specialmente nelle aree del Centro-Nord, sia nei valori minimi sia nei valori massimi. Occhio ai forti temporali ed al rischio grandine”.

