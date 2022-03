Servizi segreti Russi contro Putin? Rumors

Fin dai primi giorni dell’invasione dell’Ucraina, come riporta anche Financialounge.come, sono girati diversi rumors che hanno tirato in ballo l’(il servizio per la sicurezza della Federazione russa).

Si tratta di voci mai confermate, ma che stanno iniziando a fare discutere. Questo perchè, secondo quanto trapelato, parrebbe che l’FSB non sia così allineato con il Cremlino e con la guerra contro l’Ucraina. Anzi, alcuni uomini dei servizi segreti spingerebbero per la direzione opposta. Un super riservato report firmato dall’FSB parlerebbe addirittura dell’invasione dell’Ucraina come di un “fallimento totale”. Motivo per cui si vocifera che l’FSB, in contatto con gli oligarchi russi, possa provare a fermare questa guerra.