Napoli -Salernitana, spostata la data delle partita: quando si gioca, i festeggiamenti e le parole di De Laurentiis

Napoli -Salernitana: è arrivata la decisione dello spostamento della gara valida molto probabilmente per la festa scudetto degli azzurri. La vittorio del tricolore è legata alla sconfitta o al pareggio della Lazio contro l’Inter che è confermata alle ore 12.30 sempre domenica 30 aprile.

Napoli -Salernitana, spostata la data delle partita: quando si gioca e i festeggiamenti

Dopo le polemiche e le richieste di spostamento della partita, Napoli-Salernitana si giocherà domenica 30 aprile. “È stato stabilito, a livello centrale, da parte del Casms, il differimento della partita nella giornata di domenica. L’orario lo deciderà la Lega, dovrebbe essere alle 15, ma attendiamo l’ufficialità“. Le parole del prefetto di Napoli, Claudio Palomba. “Si era valutato, anche in previsione del periodo particolarmente complesso, di adottare questa decisione perché saranno giornate convulse – ha affermato – e l’eventuale mantenimento della gara, nella giornata di sabato, avrebbe determinato altri servizi di ordine“.

Sui festeggiamenti e l’organizzazione ha parlato il sindaco Gaetano Manfredi: “Ci sarà un grande impegno del Comune, si creerà una grande area pedonale nella zona del centro storico che partirà alle 12 di domenica e, qualora ci saranno i festeggiamenti, si prolungheranno fino alle 4 della notte tra domenica e lunedì. Sarà un’area pedonale presidiata ai varchi da una presenza mista di polizia municipale e forze dell’ordine. Ci sarà anche il presidio di alcuni monumenti per evitare che ci siano eccessi che possano eventualmente danneggiare questi monumenti – dice il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in conferenza stampa – è stata fatta una richiesta per garantire un migliore utilizzo delle risorse che dobbiamo mettere in campo dal punto di vista del sistema dei trasporti, dei vigili urbani e dei sistemi di sicurezza. In un fine settimana che è lungo e intenso, perché ci sono tanti eventi. Dal Comicon, a una partita decisiva di basket anticipata a sabato, fino al primo maggio in cui ci sono una serie di eventi importanti in città”. Manfredi auspica “una festa che si faccia essenzialmente a piedi, non con scorribande di automobili e motorini che potrebbero essere incompatibili rispetto alla sicurezza che dobbiamo garantire“.

Il prefetto di Napoli, Claudio Palomba ha aggiunto sui festeggiamenti per lo scudetto della squadra partenopea. “Abbiamo per esempio pensato a una grande zona di pedonalizzazione per ‘governare’ la mobilità dei tifosi e l’afflusso delle persone“, ha detto il prefetto. “Abbiamo lavorato in maniera preventiva – ha concluso – per un evento che tutti aspettiamo da 33 anni, in piena sintonia con il presidente del Napoli, c’è stata una piena condivisione“.

Le parole di De Laurentiis

“Questa è una città che ama molto festeggiare, però bisogna festeggiare in totale sicurezza – dice il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis in conferenza stampa – mi fa molto piacere vedere come questa città sia diventata estremamente matura e cosciente del successo che sta riscuotendo in tutto il mondo. Oltre che nel calcio come città“.