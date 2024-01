Arthur Cazaux, chi è il tennista sorpresa dell’Australian Open: vita privata, carriera, età

Chi è Arthur Cazaux, giovane tennista francese. Nel 2023 ha attirato l’attenzione del pubblico eliminando il testa di serie Holgen Rune all’Australian Open. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Arthur Cazaux, vita privata e carriera del giovane tennista francese

Nato a Montpellier il 23 agosto 2002, Arthur Cazaux ha 21 anni ed è un promettente tennista francese. Il giovane atleta, al 122esimo posto nella classifica ATP, ha attirato molti occhi su di sé nel 2023 quando ha ottenuto la sua prima vittoria nei major. Cazaux ha passato il secondo turno dell’Australian Open battendo il danese Holgen Rune, considerato l’ottava testa di serie del torneo, con un punteggio di 7-6 (4), 6-4, 4-6, 6-3.

Arthur Cazaux ha fatto il suo esordio da professionista nel 2019, all’età di 17 anni. Nel corso della sua breve carriera ha già conquistato alcune vittorie in tornei minori. Nel 2020 ha vinto il torneo ITF M15 a Torelló, in Spagna, battendo la concorrenza di Quentin Robert. Nell’ottobre del 2021 ottiene altre due vittorie in Portogallo: la prima all’ITF M25 di Setubal, battendo 2-0 l’australiano Rinky Hijikata, la seconda all’ITF M25 di Quinta do Lago, sconfiggendo sempre per 2 set a 0 il giapponese Naoki Nakagawa. Cazaux ha in bacheca anche due titoli del Nothamburi Challenger 2, ottenuti nel 2022 e nel 2023 battendo l’australiano Omar Jasika e il sudafricano Lloyd Harris.

Vita privata e social network

Ad oggi le informazioni sulla vita privata e sentimentale di Arthur Cazaux sono molto limitate. Il giovane tennista non pare abbia una fidanzata, né vi sono notizie riguardo ad eventuali flirt. Il suo profilo Instagram ha un seguito di oltre 66mila follower ed è dedicato soprattutto alla sua carriera agonistica.