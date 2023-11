Metallica a Milano nel 2024: quando e come acquistare i biglietti

Metallica a Milano arrivano nel 2024 in occasione del loro tour mondiale che è partito già dallo scorso aprile. C’è molta attesa per la possibilità di acquistare i biglietti per quella che sarà l’unica tappa italiana.

Metallica a Milano nel 2024: quando

I Metallica hanno annunciato una tappa in Italia nel 2024. “Torneremo di sicuro. Cominciamo con le date annunciate ma il tour non è finito e verremo a trovare tutti i nostri amici italiani”. James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett e Robert Trujillo si esibiranno all’Ippodromo Snai La Maura mercoledì 29 maggio, unica data in Italia. Sul palco italiano il gruppo porterà il loro 11° album in studio “72 Season” in occasione del M72 Tour.

Come acquistare i biglietti

I biglietti saranno disponibili in prevendita My Live Nation dalle ore 12:00 di venerdì 17 novembre. La vendita generale aprirà invece alle ore 12:00 di lunedì 20 novembre su Ticketmaster, TicketOne e Vivaticket.

