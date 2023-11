Italia-Macedonia è la prossima sfida della Nazionale di Luciano Spalletti. La prima delle due gare delicate perché come obiettivo c’è la qualificazione agli Europei. Ecco, anche, le combinazioni che ci sono per poter raggiungere l’obiettivo.

Italia-Macedonia, dove vederla e che ora?

L’Italia di Luciano Spalletti ha perso per 3 a 1 contro l’Inghilterra, mettendosi così in una posizione a rischio per la qualificazione agli Europei 2024. La Nazionale azzurra deve ancora disputare due gare e al momento è al terzo posto nel girone dietro a Inghilterra prima e Ucraina seconda, distante soli 3 punti, che ha però una partita in meno. Le prossime due gare saranno fondamentali. La prima è contro la Macedonia del Nord e si gioca allo Stadio Olimpico di Roma venerdì 17 novembre 2023. La gara potrà essere seguita su Rai 1 e in streaming su RaiPlay alle ore 20.45.

Europei 2024, l’Italia si qualifica se

Per qualificarsi serve arrivare almeno al secondo posto nel girone. Dunque, se non si vince contro la Macedonia servirà per forza battere l’Ucraina mentre se si vince il 17 novembre potrebbe bastare anche un pareggio contro gli ucraini. In caso di terzo posto nel girone, l’Italia dovrebbe disputare i playoff per qualificarsi a Euro 2024. Agli spareggi partecipano le nove migliori terze classificate e le tre vincitrici delle Leghe di Nations League. Di conseguenza, l’Italia si qualifica agli Europei se: