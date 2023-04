Tifosi del Napoli sotto l’hotel del Milan: cori ed insulti poi direzione Roma con gli ultras del Feyenoord

Tifosi del Napoli protagonisti in negativo sotto l'hotel del Milan per disturbare ed insultare i calciatori rossoneri.

Tifosi del Napoli si sono riunito sotto l’hotel del Milan per disturbare i giocatori rossoneri nella notte. Insulti, cori e fumogeni sono stati accesi in strada. Insieme a loro anche gli ultras olandesi che sono arrivato in Italia per la partita Roma vs Feyenoord.

Tifosi del Napoli sotto l’hotel del Milan: cori ed insulti

I tifosi del Napoli, dopo aver insultato sui social il difensore rossonero Theo Hernandez, nella notte, alcuni di loro, si sono riuniti sotto l’hotel del Milan per disturbare con cori, insulti e fumogeni il riposo dei giocatori del Milan. Le immagini hanno fatto il giro del web e tante sono state le reazioni negative nei confronti di un piccolo numero di pseudo tifosi azzurri.

Direzione Roma con gli ultras del Feyenoord

La tensione poi si trasferisce anche nella Capitale, perché giovedì c’è la partita di Europa League della Roma contro il Feyenoord. Nelle ultime ore sono circolate sul web le foto che vede immortalati gli ultrà olandesi abbracciati, sul lungomare di Napoli, ai tifosi napoletani della Curva A, acerrimi nemici dei romanisti. “Non c’è preoccupazione. Siamo in continuo contatto con le autorità d’Olanda e con Federalberghi: si sta facendo tutto il necessario per cercare di gestire questa situazione. C’è la possibilità che arrivino olandesi a Roma: penso che ci vorrà massima attenzione soprattutto mercoledì. Da parte della Prefettura e della Questura c’è massima attenzione e anche dal dipartimento della pubblica sicurezza per dare rinforzi adeguati a gestire il tutto”, ha dichiarato al Corriere dello Sport il capo della Polizia, Lamberto Giannini.

