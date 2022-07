Una valanga di dimensioni enormi ha travolto diversi escursionisti che avevano scelto la famosa montagna a cavallo delle tre Provincie, Trento, Bolzano e Belluno, per una camminata estiva. Ma qual è la situazione? Quanti sono i dispersi trovati e quanti i morti? Attualmente le ricerche in Marmolada sono sospese per maltempo, e riprenderanno non appena sarà possibile.

Marmolada, sospese le ricerche: 4 dispersi ritrovati sani e salvi

Quattro dei 19 dispersi a seguito della valanga sulla Marmolada sono stati rintracciati e sono stati ritrovati sono salvi e tra questi anche un bambino di 9 anni, segnalato inizialmente tra i dispersi della tragedia sulla Marmolada.

All’appello mancano ancora 16 persone, molte di nazionalità italiana. Ma le ricerche sono state sospese a causa del maltempo e riprenderanno con i droni dopo la pioggia.

Ritrovati 8 corpi, di cui 4 già identificati

A seguito delle prime ricerche che sono state attivati per ritrovare i dispersi, sono stati già ritrovati sette morti (già identificati 3 italiani e 1 ceco). Al Palaghiaccio di Canazei vi sarà la camera ardente e il riconoscimento delle salme e già si indaga per disastro colposo.

A far visita alla Marmolada anche il premier Mario Draghi, costretto a recarsi in auto perchè anche il suo elicottero era stato deviato per maltempo.

