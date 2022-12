Harry Potter, la saga in tv e streaming: ecco dove vedere tutti i film del mago più famoso nel periodo natalizio

Harry Potter, la saga: ci sono diverse piattaforme in streaming e tv che hanno riprogrammato i propri palinsesti e cataloghi per offrire la possibilità di vedere gli otto film del mago più famoso al mondo ma non solo.

Harry Potter, la saga in tv e streaming

Harry Potter rimane sempre la saga più amata e da seguire in ogni periodo dell’anno. Tuttavia, nelle feste natalizie ha sempre un sapore speciale e diverso, per l’ambientazione magica che regala emozioni a ogni fascia d’età che si è innamorata di questa saga.

Così diverse emittenti televisive e piattaforme streaming hanno organizzato i propri palinsesti per poter dare la possibilità di guardare l’intera saga del famoso mago e non solo.

Dove vedere tutti i film del mago più famoso nel periodo natalizio

Sky ha messo a disposizione un suo canale cinema in Sky Cinema – Harry Potter dal dal 23 al 31 dicembre 2022. E manda in onda gli 8 film che hanno per protagonista il maghetto interpretato da Daniel Radcliffe.

Poi, lunedì 26 dicembre, in prima visione, sarà trasmesso Animali fantastici – I segreti di Silente (2022) di David Yates. Il terzo capitolo dello spin-off prequel di Harry Potter, uscito nelle sale la scorsa primavera. Inoltre, torna sugli schermi anche il documentario dedicato al ventennale dell’uscita del primo film. Lo speciale televisivo Harry Potter: Ritorno a Hogwards.

Non solo Sky, perché è notizia di poche ore fa che Netflix ha pubblicato nel suo catalogo on demand tutti i film della saga del famoso maghetto.

Da sottolineare che tutti i film sono già disponibili anche per i clienti Prime Video.