Spalletti contro Leao, interviene Maldini: cos’è successo negli spogliatoi in Napoli-Milan

Spalletti contro Leao nell’intervallo e negli spogliatoi durante la partita tra Napoli e Milan. Nel confronto acceso è intervenuto anche Paolo Maldini che ha provato a difendere il proprio attaccante contro le accuse dell’allenatore azzurro. Il Napoli poi perderà il match con un pesante e sorprendete 4 a 0 a favore dei rossoneri.

Spalletti contro Leao, interviene Maldini

Nell’intervallo tra Napoli-Milan, Luciano Spalletti ha rimproverato il modo di esultare sul primo gol di Leao. A quel punto Maldini avrebbe replicato al mister azzurro: “Mister sei nervoso, ma hai vinto il campionato, che c… vuoi”. Momenti di tensione, dunque, tra Spalletti e alcuni rossoneri, con le due squadre che dovranno incontrarsi ancora per l’andata e ritorno dei quarti di Champions League. Dopo un breve chiarimento col tecnico del Napoli, a riportare la calma e ad allontanare il direttore dell’area tecnica del Milan ci ha poi pensato Rafa Leao.

Cos’è successo negli spogliatoi in Napoli-Milan

Poi, Spalletti a fine partita in conferenza stampa ha commentato con queste parole l’episodio: “”Stavo chiedendo conto all’arbitro dell’ammonizione a Lobotka, è passato Maldini sbracciandosi come a dire ‘ti lamenti sempre’. Se c’è stato qualcuno che ha protestato sono stati loro, come anche l’anno scorso. È stato anche richiamato Pioli, a me non mi hanno mai richiamato. Questo fatto che mi parlasse sopra mentre discutevo con l’arbitro non mi è piaciuto, da parte mia comunque è tutto ok. Sono dispiaciuto, alla fine è Paolo Maldini. Sono cose antipatiche“.

