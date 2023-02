Martedì Grasso 2023: quando cade, significato e perché si chiama così?

Martedì Grasso è un giorno di festa per i pagani ma anche per chi è un fedele. Ecco cosa significa questa ricorrenza.

Martedì Grasso è il giorno in cui finisce il periodo di Carnevale. Per i credenti della religione Cristiana Cattolica rappresenta l’ultimo giorno in cui poter mangiare cibi grassosi. La vigilia dell’inizio di Quaresima. Negli anni è diventato anche un giorno di festa in maschera e dunque una ricorrenza anche pagana.