Ucraina, discorso di Putin a Mosca: come seguirlo in diretta

Ucraina, discorso di Putin: nella giornata di venerdì 18 marzo il presidente russo parla nuovamente alla Nazione, mentre si continua a lavorare sul fronte diplomazia.

Ucraina, discorso di Putin in diretta

Il presidente della Russia Vladimir Putin fa il suo discorso alla Nazione nella giornata di venerdì 18 marzo: l’intervento era atteso intorno alle ore 13 (ora italiana) ma ci sono stati dei ritardi ed è effettivamente cominciato alle 14.15 (ora italiana).

Il presidente parla alla Federazione Russa nel corso di un concerto a Mosca per l’anniversario “riunificazione della Crimea e di Sebastopoli” a otto anni dall’annessione russa della strategica penisola ucraina. Su siti e canali Telegram russi sono state ancitipate “probabili dichiarazioni politiche importanti”.

Come seguirlo in diretta

Come per gli altri discorsi di Putin, le dichiarazioni del presidente russo alla Nazione nella giornata di venerdì 18 marzo si possono seguire in diretta sulle reti allnews italiane (RaiNew24 e SkyTg24).

Infine, da Kiev il ministro degli Esteri ucraino, Dmitry Kuleba, fa sapere che il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, è pronto a incontrare Putin “anche oggi”.

