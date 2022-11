Ballando con le Stelle, sabato 5 novembre: chi è il ballerino per una notte, coppie e classifica

Ballando con le Stelle trona in prima serata su Rai 1 con la sua quinta puntata. Ospite d'eccezione come ballerino per una notte.

Ballando con le Stelle torna in prima serata su Rai 1 sabato 5 novembre. La sorpresa assoluta sarà l’ospite vip che arriva nei panni del ballerino per una notte. In tutto ciò, la gara continua nonostante forfait e polemiche.

Ballando con le Stelle, sabato 5 novembre: chi è il ballerino per una notte

Nella nuova stagione di Ballando con le stelle in ogni puntata ci sarà un “Ballerino” per una notte che cambierà di volta in volta.

Sabato 5 novembre torna in prima serata lo show condotto da Milly Carlucci. In questa quinta puntata arriva Wanda Nara, la showgirl argentina che non smette mai di far parlare di lei. Legata in precedenza con i calciatori Maxi Lopez e Mauro Icardi, ora, stando alle ultime notizie, per altro da lei confermate attraverso i suoi profili social, sarebbe legata ad uomo che di professione fa il rapper L-Gante.

Coppie e classifica

Nella scorsa puntata a trionfare sono stati Enrico Montesano e Alessandra Tripoli, che sono balzati in testa alla classifica conquistando anche il tesoretto. I Vip ancora in gara faranno il massimo per conquistare il pubblico a casa, ma anche la Giuria capitanata da Carolyn Smith. Al suo fianco anche questa settimana: Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Per dare voce al popolo da casa, a bordo pista, i commenti dell’antigiuria, composta da Rossella Erra, Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale.

A loro è affidato il compito di premiare i concorrenti penalizzati dalla Giuria di esperti. Immancabile la presenza di Alberto Matano, conduttore di Vita in Diretta e custode del “tesoretto”. Ecco di seguito la classifica completa:

Enrico Montesano e Alessandra Tripoli – 78 punti (vincitori+ tesoretto) Iva Zanicchi e Samuel Peron – 61 punti (con tesoretto) Ema Stokholma e Angelo Madonia – 54 punti Gabriel Garko e Giada Lini – 52 punti Alessandro Egger e Tove Villfor – 48 punti Alex Di Giorgio e Moreno Porcu – 46 punti Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina – 39 punti Rosanna Banfi e Simone Casula – 36 punti Paola Barale e Roly Maden – 31 punti Giampiero Mughini e Veera Kinnunen – 26 punti Luisella Costamagna e Paquale la Rocca – 25 punti Dario Cassini e Lucrezia Lando – 20 punti

