Mercoledì 2, arriva la conferma della seconda stagione: ecco quando

Mercoledì 2 ci sarà e nell’ultime ore è arrivato anche l’annuncio della nuova stagione che è in programma. Dopo il grande successo dei primi episodi, si attendono ora i successivi capitoli.

Mercoledì 2, arriva la conferma della seconda stagione

Mercoledì, serie tv tratta dalla storia della famiglia Adams, avrà una seconda stagione. L’annuncio è stato dato direttamente da Netflix con un teaser esclusivo: «Nelle ultime settimane mi hanno dato la caccia, perseguitata e imitata milioni di volte su internet. È stata una vera tortura».

I produttori esecutivi del progetto, Alfred Gough e Miles Milar, a hanno dichiarato: «È stato incredibile creare uno show che ha connesso persone da tutto il mondo. Siamo entusiasti di continuare il tortuoso viaggio di Mercoledì verso la seconda stagione.

Non vediamo l’ora di tuffarci a capofitto in un’altra stagione ed esplorare il bizzarro e spettrale mondo di Nevermore. Dobbiamo solo assicurarci che Mercoledì non abbia svuotato prima la piscina».

Ecco quando

Ci sarà da attendere un pochini per vedere la seconda stagione della serie tv. I nuovi episodi dovrebbero arrivare tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024. Il successo della prima stagione è stato evidente e lo dimostrano anche i dati.

Sono state 1.237 miliardi le ore di visualizzazione che la serie di Tim Burton ha totalizzato nei primi 28 giorni.