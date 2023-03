Meloni e le parole del Papa sui migranti: commento sui social della premier

Meloni ha risposto al Papa commentando le sue parole sulla stage di migranti in Calabria. La premier ha pubblicato un post su Facebook mandando un chiaro messaggio in risposta alle parole del Pontefice.

Meloni e le parole del Papa sui migranti

Papa Francesco, durante l’ultimo Angelus, ha parlato della strage di migranti a Cutro in Calabria. Il pontefice ha fatto un appello affinché “i viaggi della speranza non si trasformino mai più in viaggi della morte”. Poi, ha aggiunto: “Prego per le numerose vittime del naufragio, per i loro familiari e per quanti sono sopravvissuti. Manifesto il mio apprezzamento e la mia gratitudine alla popolazione locale e alle istituzioni per la solidarietà e l’accoglienza verso questi nostri fratelli e sorelle”. Infine, il papa si è augurato: “Il Signore ci dia la forza di capire e di piangere. I viaggi della speranza non si trasformino mai più in viaggi della morte. Le limpide acque del Mediterraneo non siano più insanguinate da tali drammatici incidenti”

Il commento sui social della premier

A commentare e a rispondere alle parole del Santo Padre, è stata anche la premier Giorgia Meloni che su Facebook ha pubblicato un post con questa scritta: “Le parole del Santo Padre rappresentano un grande richiamo per tutte le Istituzioni. Come governo le facciamo nostre, continuando a impegnare tutte le forze necessarie per combattere i trafficanti di esseri umani e fermare le morti in mare”.

