Mehdi Nebbou, chi è l’attore volto dell’ispettore Karadec in Morgane

Chi è Mehdi Nebbou, attore francese noto in Italia per il suo ruolo nella fiction Morgane – Detective Geniale. Da il volto all’ispettore Karadec, scettico compagno di indagini di Morgane. In carriera ha attirato l’attenzione anche di Hollywood, recitando in diverse pellicole di successo. Scopriamo qualcosa in più sulla sua carriera e vita privata.

Chi è Mehdi Nebbou, vita privata e carriera del coprotagonista di Morgane

Nato a Bayonne il 10 gennaio 1971, Mehdi Nebbou è un attore molto noto in Francia, che ha attirato l’attenzione del pubblico italiano grazie al suo ruolo da co-protagonista in Morgane – Detective Geniale. Nella fiction franco-belga Nebbou interpreta l’ispettore Adam Karadec, abile investigatore e riluttante compagno di indagini della geniale Morgane Alvaro (Audrey Fleurot).

Cresce in Francia per poi trasferirsi in gioventù in Germania, dove studia alla Scuola di Cinema di Berlino e ottiene un diploma da regista. Ben presto, tuttavia, Nebbou passa dall’altro lato della macchina da presa. Dopo i suoi esordi sul grande schermo nel cinema tedesco, il suo talento viene riconosciuto anche da Hollywood. Nel 2005 recita per Steven Spielberg nel film storico Munich, poi entra nel cast di Fay Grim nel 2006, insieme a Parker Posey e Jeff Goldblum.

In seguito lavora con Ridley Scott sul set di Nessuna verità nel 2008, recitando al fianco di Leonardo Di Caprio e Russel Crowe.

Nel corso della sua carriera recita in molti altri film e serie televisive, soprattutto in Francia. Tra i suoi lavori più noti si ricordano i film Cash – Fate il vostro gioco, Berlin Calling, la commedia italiana Come trovare nel modo giusto l’uomo sbagliato, 11.6 e Doppio Sospetto. Ha recitato inoltre nella quinta stagione di Homeland e nelle serie Hard, Occupied e nella serie Netflix italiana Baby.

Nel 2021 torna a lavorare con Ridley Scott in House of Gucci.

Vita privata: moglie, figli, passato

Mehdi Nabbou ha fatto molta gavetta prima di trovare la sua strada nel mondo dello spettacolo. Mentre cercava fortuna come attore, ha lavorato come cameriere, barista, falegname e anche come animatore e tour operator in Italia. Durante il suo periodo nel Bel Paese ha vissuto in un camper, tra Milano e la Toscana. Oggi è un attore di tutto rispetto e, in quanto tale, è molto geloso della propria privacy.

Non si hanno moltissime informazioni sulla sua vita privata, né certezze sulla sua situazione sentimentale. Secondo alcune voci di corridoio Nabbou sarebbe legato sentimentalmente all’attrice e fotografa Nouma Bordj, con la quale avrebbe persino avuto una figlia.