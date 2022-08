Dopo la rottura con il marito Francesco Totti, Ilary Blasi starebbe pensando di tornare all’Università.

Ilary Blasi torna all’Università dopo la rottura con Totti?

Secondo un rumor sempre più insistente, Ilary Blasi avrebbe deciso di tornare all’Università e di prendersi una pausa dalla tv. Dopo la rottura con Francesco Totti, infatti, Ilary Blasi starebbe pensando di pensare un po’ di più a se stessa e prendersi del tempo per recuperare alcune cose lasciate in sospeso.

Una di queste, sicuramente, è l’Università. La conduttrice era iscritta a Scienze della Comunicazione prima del suo matrimonio con Totti e, nel corso degli anni, si è sempre detta pentita di non aver proseguito gli studi. Ora che il divorzio è ufficiale, la conduttrice e showgirl avrebbe deciso di prendersi del tempo per sé e sembra che potrebbe approfittarne per rimettersi a studiare

Dalla rottura al viaggio in Tanzania

Secondo Repubblica il primo segnale della rottura con Totti risale proprio a metà febbraio, periodo in cui hanno cominciato a circolare le prime voci.

In quel periodo, infatti Francesco Totti ha licenziato Melory Blasi, sorella di Ilary e addetta alle sue comunicazioni. Successivamente, poi, la rottura definitiva e il viaggio in Tanzania per rinfrescarsi le idee e ripartire, fatto anche assieme ai figli e alla sorella.