Audrey Fleurot, chi è l’attrice francese protagonista di Morgane: carriera, vita privata, figli

Chi è Audrey Fleurot, attrice francese protagonista della fiction Morgane – Detective Geniale, in onda su Rai 1 dal 14 settembre 2021. Scopriamo qualcosa in più sulla sua carriera e vita privata.

Chi è Audrey Fleurot, carriera e vita privata della protagonista di Morgane

Nata a Mantes-La-Jolie il 6 luglio 1977, Audrey Fleurot ha 45 anni ed è una nota attrice francese. In Italia è nota soprattutto per il suo ruolo da protagonista nella fiction franco-belga Morgane – Detective Geniale, in cui interpreta una stramba donna delle pulizie che aiuta la polizia a risolvere misteri grazie al suo incredibile quoziente intellettivo, affiancata dallo scettico ispettore Karadec (Mehdi Nebbou).

Prima di trovare il successo Fleurot si è fatta le ossa come attrice recitando a teatro e in alcuni cortometraggi. Dopo una serie di piccoli ruoli in tv, approda al cinema per la prima volta nel 2007, in Les deux mondes di Daniel Cohen. Nel corso della sua carriera ha recitato in Le donne del sesto piano, Midnight in Paris, La delicatezza, Il club dei divorziati, 11 donne a Parigi e Quasi Amici.

Ha un ricco curriculum anche per quanto riguarda le produzioni televisive.

Oltre che in Morgane, Fleurot ha recitato nelle miniserie La regina e il cardinale e Destini in fiamme, oltre che nella serie tv di Canal+ Spiral. Si è anche messa in gioco come doppiatrice, prestando la sua voce a Bo Peep nella versione francese di Toy Story 4. Di recente Fleurot ha fatto anche parte del cast della seconda stagione dell’edizione francese di LOL – Chi ride è fuori.

Cosa sappiamo della sua vita privata: marito, figli, dove vive

Audrey Fleurot è una persona molto riservata, per cui non vi sono molte informazioni circa la sua famiglia e vita privata. Non è noto con esattezza dove viva attualmente se non il fatto che è residente in Francia. Secondo diverse voci di corridoio, l’attrice ha una relazione stabile con il registra francese Djibil Glisssant. Nel 2015 la coppia ha accolto il proprio primo figlio, il piccolo Lou.