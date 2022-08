La Mantide, serie tv di Canale 5: trama, cast, quante puntate

Su Canale 5 andrà in onda La Mantide, nuova serie tv in prima serata. Ecco cosa c'è da sapere su trama, location, cast, puntate

La Mantide è la nuova serie tv che andrà in onda su Canale 5 in prima serata a partire da martedì 30 agosto. Ecco cosa c’è da sapere sulla serie tv elaborata in Francia.

La Mantide, serie tv di Canale 5: trama

Il capitano Feracci e la sua squadra al numero 36 di Quai des Orfe’vres stanno indagando su una misteriosa serie di omicidi, copie perfette degli assassinii perpetrati da Jeanne Deber, detta la Mantide, una famosa serial killer nota per la sua crudeltà e imprigionata per 25 anni.

La donna accetta di collaborare con la polizia a una condizione: il figlio Damien Carrot, che non vede dal suo arresto e che ha interrotto ogni comunicazione con lei, sarà il suo unico contatto. Damien e’ diventato un poliziotto e non ha mai parlato con nessuno della madre, che tutti credono sia morta in un incidente aereo. Tuttavia è costretto dalle circostanze ad accettarla, tenendo a bada una persona che considera un mostro.

Quante puntate

Le puntate della miniserie sono sei, ciascuna della durata di circa cinquanta minuti. Canale 5 le manda in onda due per volta per tre prime serate. Le prime due serate sono trasmesse martedì 30 e mercoledì 31 agosto, mentre la terza ed ultima puntata della serie tv sarà lunedì 5 settembre.

Cast

Ecco il cast della serie tv:

Carole Boquet , protagonista, interpreta ‘la Mantide’

, protagonista, interpreta ‘la Mantide’ Pascal Demolon: Commissario Dominique Ferracci, il poliziotto che arrestò Jeane venticinque anni prima

Commissario Dominique Ferracci, il poliziotto che arrestò Jeane venticinque anni prima Fred Testot: Damien Carrot, figlio di Carol

Damien Carrot, figlio di Carol Manon Azem: Lucie Carrot

Lucie Carrot Jacques Weber: Charles Carrot

Charles Carrot Élodie Navarre: Szofia Kovacs

Szofia Kovacs Serge Riaboukine: Sébastien Crozet

Sébastien Crozet Robinson Stevenin: Alex Crozet

Alex Crozet Frédérique Bel: Virginie Delorme

Virginie Delorme Christophe Favre: Baptiste Séverine

Baptiste Séverine Adama Niane: Agente Stern.

Location di La Mantide, serie tv

La serie tv La Mantide è stata girata a Château de Villette, nel comune di Condécourt, che fa parte del dipartimento della Val-d’Oise, nella regione dell’Île-de-France.