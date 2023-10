Robert Fico, chi è il nuovo premier filorusso della Slovacchia: vita privata, carriera, politica

Chi è Robert Fico, nuovo premier filorusso della Slovacchia. Già alla guida del paese per due volte in passato, punta a togliere il supporto militare all'Ucraina.

Chi è Robert Fico, controverso politico filorusso nuovo premier della Repubblica Slovacca. Al suo terzo mandato alla guida del paese, punta a fermare gli aiuti militari all’Ucraina: “Abbiamo problemi più importanti”.

Chi è Robert Fico, vita privata e carriera del politico filorusso nuovo premier della Slovacchia

Sale la preoccupazione in Europa dopo il ritorno di Robert Fico alla guida della Slovacchia. Nato il 15 settembre 1964, Fico ha 59 anni ed è il controverso nuovo premier della Repubblica Slovacca, noto per le sue posizioni filorusse ed anti-immigrazione. Leader dello SMER, partito socialdemocratico fondato nel 1999, ha ottenuto il 23% dei voti alle ultime elezioni. In passato era fortemente europeista, ma di recente ha espresso forte simpatia per Vladimir Putin e ha criticato il supporto occidentale all’Ucraina. In molti temono che il politico possa trasformarsi in un nuovo Viktor Orban e diventare anche lui una spina nel fianco per l’Unione Europea.

Tra i suoi primi interventi, infatti, Fico ha annunciato l’intenzione di fermare gli aiuti militari al governo di Kiev: “Pronto ad aiutare l’Ucraina a livello umanitario e con la ricostruzione, ma non con gli armamenti. Altri morti sono inutili. Meglio 10 anni di trattative di pace che lasciare altri 10 anni la gente a uccidersi”. A sua detto la Slovacchia “ha problemi più importanti” da gestire in questo momento rispetto alla guerra, il primo dei quali è il contenimento dell’immigrazione: “Useremo anche la forza per proteggere il nostro Paese dai migranti”.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Cosa sappiamo di lui, il percorso politico e la vita privata

Laureato in Giurisprudenza a Bratislava, Robert Fico si avvicina alla politica nel 1987, anno in cui si iscrive al Partito Comunista di Cecoslovacchia. Dopo la cosiddetta Rivoluzione di velluto, che porta alla caduta del comunismo nel paese, Fico diventa un membro di SDL, il Partito della Sinistra Democratica. Nel 1999 lascia anche questo partito per fondare il suo SMER, con cui diventa uno dei più popolari politici di opposizione del paese.

Fico è al suo terzo mandato alle redini del paese centro-europeo: ha infatti guidato il governo tra il 2006 e il 2010 e tra il 2012 e il 2018. Il suo ultimo mandato si era concluso in modo molto controverso: Fico si era dimesso in seguito alle proteste in piazza causate dall’omicidio del giornalista Jan Kuciak e della sua compagna. Il giornalista fu ucciso durante le sue indagini circa diversi casi di truffe e corruzione attorno ai fondi strutturali dell’Unione Europea. Fico è sposato con Svetlana Ficová, avvocato e professoressa associata nativa di Zilina. La coppia ha cresciuto insieme un figlio, Michal, ad oggi studente universitario.