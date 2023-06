Maurizio Vanadia, chi è il marito di Marina Berlusconi: vita privata, ballerino, figli

Chi è Maurizio Vanadia, marito di Marina Berlusconi. Scopriamo qualche informazione in più sull’ex ballerino e compagno di vita della primogenita di Silvio Berlusconi. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Maurizio Vanadia, marito di Marina Berlusconi ed ex ballerino

Marina Berlusconi, primogenita di Silvio Berlusconi e Presidente della Fininvest, è sposata da diversi anni con Maurizio Vanadia, noto ex ballerino. Vanadia è un uomo molto riservato che tende a tenersi lontano da riflettori e mondanità. Anche per questo le informazioni sul suo conto sono molto limitate: non sono note né la sua data di nascita né la sua età. In passato è stato il primo ballerino della Scala di Milano, ruolo che gli ha consentito di costruirsi un’ottima reputazione in ambito artistico. Nel corso della sua carriera ha danzato al fianco di grandi ballerine come Carla Fracci, Luciana Savignano e Oriella Dorella.

Dopo il ritiro dalle scene, Vanadia si è dato all’insegnamento. Nel 2006 è diventato maestro di ballo presso l’Accademia del Teatro la Scala, mentre dal 2010 è il anche vice direttore dell’istituto. “È un’arte bellissima, ma dietro c’è tantissimo lavoro.” -ha dichiarato Maurizio Vanadia in un’intervista concessa ad Adnkronos– “Certo i miei allievi mi trasmettono la gioia di vivere, i loro entusiasmi. Io trasmetto loro la disciplina, l’impegno, la dedizione. Senza tutto questo non si va da nessuna parte. Nella danza, ma anche nella vita”.

Vita privata e figli

Maurizio Vanadia e Marina Berlusconi sono sposati dal 2008. Dall’amore con la figlia maggiore del Cavaliere, scomparso il 12 giugno 2023 all’età di 86 anni, sono nati due figli. Il maggiore, Gabriele, è nato il 28 dicembre 2002 e compirà 21 anni tra qualche mese. Il secondo, invece, porta il nome del nonno, Silvio, ed è nato il 29 settembre 2004.