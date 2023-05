Allerta meteo giovedì 18 maggio: forti nubifragi sull’Emilia Romagna ed altre Regioni

Allerta meteo per la giornata di giovedì 18 maggio 2023. Ancora il maltempo protagonista in questa seconda parte del mese con forti criticità che interessano diverse Regioni. La Protezione Civile ha diramato un bollettino per tenere l’attenzione alta.

Allerta meteo giovedì 18 maggio

Il maltempo continua ad interessare diverse Regioni ed in particolare ancora l’Emilia Romagna. Allerta rossa sulle zone che sono state colpite violentemente negli ultimi due giorni dalle piene dei fiumi e dalla frane. Allerta arancione, invece, sulla Bassa pianura orientale del Lombardia, sui settori meridionali delle Marche sulla Romagna Toscana.

Forti nubifragi sull’Emilia Romagna ed altre Regioni

Il bollettino nazionale di criticità e allerta meteo-idro diramato dalla Protezione civile, infatti, ha valutato per Giovedì 18 Maggio, allerta rossa in buona parte dell’Emilia-Romagna centro occidentale, ma anche una allerta arancione sui settori limitrofi della Lombardia e su alcune zone delle Marche e della Toscana oltre a una allerta gialla in otto regioni.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Avviso della Protezione Civile

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

La Protezione Civile ha “valutato una allerta rossa per elevata criticità per rischio idraulico e idrogeologico in Emilia Romagna, una allerta arancione sul nord est della tessa regione, sulla Bassa pianura orientale del Lombardia, sui settori meridionali delle Marche sulla Romagna Toscana. Allerta gialla in altri settori delle medesime regioni ma anche in Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio e Molise. Le previsioni meteo per Giovedì 18 maggio indicano una piccola attenuazione del maltempo con l’allontanamento della fase ciclonica che ha interessato la Penisola con danni e alluvioni ma gli effetti residui continueranno a riversare piogge e temporali sul nostro Paese dove il tempo resterà molto instabile. Per giovedì dunque attese ancora piogge, anche se meno intense su Nord-Ovest, regioni centrali, Puglia e Basilicata; in estensione nel pomeriggio sul Centro-Sud”.